Amazon a une chance rare d’économiser sur les ampoules les plus vendues de Philips Hue – .

Tout le monde sait que Philips Hue fabrique actuellement les ampoules LED intelligentes les meilleures et les plus polyvalentes du marché, mais tout le monde ne les achète pas et il y a une bonne raison à cela.

Étant donné que les ampoules Philips Hue sont les meilleures, la société facture des prix scandaleusement élevés pour certaines de ses ampoules les plus populaires – et ces prix effrayent de nombreuses personnes.

Les ampoules Philips Hue n’économisent pas très souvent ces jours-ci, mais Amazon a deux bonnes affaires sur l’ampoule LED intelligente la plus populaire de la société, qui peut maintenant être achetée pour aussi peu que 39,49 $ chacune au lieu de 50 $.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

En ce qui concerne les configurations d’éclairage intelligentes, il existe deux types de personnes différentes. Le premier groupe de personnes opte pour Philips Hue, le roi incontesté de tout et de tout ce qui concerne l’éclairage intelligent LED. Philips Hue fabrique à peu près tous les types de produits d’éclairage intelligent que vous pouvez imaginer, et ils sont extrêmement populaires, donc ils s’intègrent à tout autre équipement de maison intelligente que vous pourriez avoir dans la maison.

Ensuite, il y a le deuxième groupe de personnes, qui optent pour une autre marque d’éclairage intelligent pour une raison principale: les produits d’éclairage Philips Hue sont très chers.

Nous ne regretterions jamais personne qui tombe dans ce deuxième camp, et il y a certainement beaucoup de marques qui offrent des produits d’éclairage LED intelligents qui sont presque aussi bons. Rien n’est vraiment comparable à Philips Hue en termes de sélection ou de polyvalence, c’est pourquoi nous essayons toujours de vous dire quand les lampes LED coûteuses de l’entreprise seront mises en vente. Et en fin de compte, il y a une grande vente en ce moment que vous devriez certainement vérifier si vous souhaitez étendre votre configuration d’éclairage intelligent sans payer le prix fort.

D’abord et avant tout, l’ampoule intelligente Philips Hue White et Color Ambiance A19 LED est l’ampoule la plus populaire de Philips Hue. C’est génial, mais cette ampoule populaire se vend normalement 50 $. C’est vrai… 50 $ pour une seule ampoule A19, qui est essentiellement l’ampoule de taille normale qui s’adapte à la plupart des lampes et luminaires. L’ampoule multicolore A19 de Philips Hue prend en charge 16 millions de couleurs différentes avec toutes les autres cloches et sifflets que vous pouvez attendre d’une ampoule Hue, et c’est pourquoi elle est si chère. Mais si vous achetez un pack de 2 de ces ampoules multicolores populaires aujourd’hui sur Amazon, vous n’aurez qu’à payer 78,97 $. Cela équivaut à seulement 39,49 $ par ampoule et c’est une remise plus importante que celle qu’Amazon offrait lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week l’année dernière. Cela dit, il ne fait aucun doute que le vendeur qui les propose à ce prix se vendra rapidement, vous devrez donc vous dépêcher si vous les souhaitez.

Si vous ne voulez qu’une seule ampoule ou si vous avez besoin d’un nombre impair, vous pouvez également acheter une ampoule A19 multicolore individuelle pour 42 $ au lieu de 50 $. Et si vous n’avez pas du tout besoin de couleurs et que vous voulez juste des ampoules intelligentes Philips Hue blanches à intensité variable, elles coûtent 10,50 $ la pièce lorsque vous achetez un pack de 4 de rénovations.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Offres à Anker

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Philips Hue

.