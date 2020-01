Amazon accusé de “tuer” toutes les librairies physiques

La plateforme e-commerce Amazon il a été récemment accusé, en France, pour détruire tous les produits qu’elle ne vend pas. En Grande-Bretagne, cependant, l’accusation portait sur des emballages non durables.

L’Italie ne pouvait pas manquer, où elle a été accusée pour “tuer” toutes les bibliothèques physiques, comme le Librairie Paravia à Turin. Voyons ce qui s’est passé.

Amazon accusé d’avoir détruit des librairies

Au cours de la dernière période, une véritable guerre a éclaté entre les librairies physiques et la plateforme amazonienne, avec un coup et une réponse entre l’ancien ministre Carlo Calenda et le notaire politique Francesco Damato. Il y a quelque temps, elle s’est également retrouvée dans le collimateur de la soirée 5 étoiles, Luigi Di Maio en fait avec sa propre fête, il a voulu imposer la fermeture commerciale des magasins physiques dimanche, avec des limites “spéciales” pour les magasins en ligne.

La dernière tempête est venue avec le fermeture possible de la librairie historique Paravia à Turin. Ce dernier a ouvert ses portes en 1802, et malheureusement, il ne mettra pas fin à la décennie qui vient de commencer. Un des propriétaires, Sonia Calarco, dans une interview accordée à Repubblica, il a déclaré: “Le problème n’est pas le commerce en ligne, qui a toujours existé, mais Amazon qui n’a d’abord attiré des clients qu’avec des remises exagérées, car en Italie il n’y a pas de loi protégeant les libraires, puis il les a habitués à avoir les produits chez eux très rapidement et avec un assortiment incroyable “.

La controverse est née après le poste de l’ancien ministre du Développement économique Carlo Calenda sur Twitter: “Nous devons reconsidérer les paramètres qui définissent la concentration (off / on line), vérifier tout abus de position dominante et lui faire payer des impôts. Cela s’appelle la protection de la concurrence. » Évidemment, tout le monde aura sa propre idée sur l’histoire, même six i les données parlent clairement. la marché du livre a en effet clôturé 2018 avec un chiffre d’affaires de 3.170 milliards d’euros, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente.