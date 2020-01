Amazon, achat en plusieurs fois enfin possible pour certains utilisateurs

Amazon peut bientôt permettre aux utilisateurs d’acheter un produit en plusieurs fois. Pour certains utilisateurs plus chanceux ils peuvent déjà tester cette nouvelle fonctionnalité à l’avance: il semble, en effet, que le géant du e-commerce expérimente actuellement, également en Italie, la nouvelle méthode d’achat, mettant à disposition nouvelle option de paiement avec une mise à jour côté serveur.

Collègues de HDBlog à cet égard, ont signalé que certains utilisateurs ont eu la possibilité d’acheter un Realme X2 en cinq mensualités de 65,98 euros, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous.

Amazon, comment fonctionne le mode de paiement échelonné

Il est possible d’acheter en plusieurs fois sur Amazon avec le principales cartes de crédit et de débit internationales, pendant Les cartes de crédit prépayées ne sont pas acceptées. Sur la base des rapports reçus, il semble qu’Amazon vous permette de payer le produit en plusieurs mensualités du même montant et que aucun intérêt ni commission n’est appliqué sur le prix final (le prix de vente de Realme X2 est de 329,90 €. En divisant le montant par cinq, des acomptes de 65,98 € sont obtenus).

Pour procéder à l’achat en plusieurs fois, l’utilisateur doit sélectionner le mode de paiement approprié dans le panier ou au moment du paiement. De toute évidence, lorsque cette option est sélectionnée, Amazon est autorisé à facturer automatiquement tous les mois de la somme indiquée. la charge cela arrivera tous les 30 jours à partir de la date d’expédition de l’article. À la première charge, en plus de l’acompte mensuel, tous les frais d’expédition du produit seront soustraits si nécessaire.

Faites-nous savoir si vous faites partie de ces quelques utilisateurs chanceux qui peuvent profiter de ce nouveau mode de paiement!