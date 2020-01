Amazon ad exec part; PwC Labs embauche un directeur; AI2 nomme un entrepreneur en résidence – .

Jill Beck.

– PwC Labs, le groupe d’innovation technologique de la multinationale, agrandit son équipe à Seattle. Jill Beck, auparavant chef de produit technique senior chez Payscale, a rejoint la direction.

“J’étais ravi de rejoindre PwC Labs parce que nous avons toutes les ressources d’une entreprise mondiale mais l’autonomie d’une start-up”, a déclaré Beck. «Nous avons une grande latitude pour créer des produits et services qui non seulement résoudront les problèmes des clients, mais raviront également notre clientèle mondiale.»

PwC Labs se concentre sur l’amélioration des processus grâce à l’utilisation de la robotique, de l’IA et des technologies de données.

– Le vice-président de la publicité multicanal, Tim Craycroft, quitte Amazon après 14 ans, les dix dernières années passées à travailler au sein de l’activité publicitaire d’Amazon de plusieurs milliards de dollars. En 2017, il a dirigé l’ouverture d’un nouveau bureau Amazon à Boulder, au Colorado, axé sur la technologie publicitaire. Nous avons contacté Craycroft pour en savoir plus sur son prochain déménagement.

– Lekshmi Venu a rejoint le programme d’incubation de l’Allen Institute for AI (AI2) en tant qu’entrepreneur en résidence. Venu a quitté Amazon en décembre; elle a dirigé l’apprentissage automatique pour Amazon Payments. L’incubateur associe des entrepreneurs à des cofondateurs hautement techniques pour créer des startups en IA et a récemment annoncé un fonds de 10 millions de dollars pour alimenter les futures spin-offs.

John McAdam.

– L’ancien président et chef de la direction de F5 Networks, John McAdam, quittera le conseil d’administration de la société de Seattle cette année. McAdam a pris sa retraite en 2017, succédé à l’actuel PDG François Locoh-Donou.

– La startup de gestion des identités basée à Seattle, Auth0, a embauché Ken Oestreich en tant que vice-président du marketing produit. Oestreich est basé dans la région de la baie de San Francisco et a occupé des postes de marketing produit chez WSO2, Citrix et EMC.

– LegUp, une startup basée à Seattle créant un marché de garde d’enfants pour les parents qui travaillent, a annoncé Garrett Vargas en tant que co-fondateur et CTO. Vargas a récemment été CTO pour CarRentals.com, qui fait partie d’Expedia Group. Il était auparavant directeur principal chez Expedia et a passé plus de 14 ans chez Microsoft.

“Il y a des coûts de carrière à vie pour les parents qui sacrifient à contrecœur quand ils ne peuvent pas trouver des soins de qualité”, a déclaré Vargas. “Que ce soit en quittant le marché du travail, en quittant le travail plus tôt, en étant renvoyé pour une promotion, etc. Nous avons une occasion énorme d’aider ces familles à trouver le bon équilibre avec notre plateforme.”

Vargas rejoint le PDG et co-fondateur de LegUp, Jessica Eggert, qui a pu constater par lui-même le défi que l’entreprise entend relever. La cofondatrice Jonna Bell est devenue consultante.

– L’ancien directeur financier du fabricant de sous-vide ChefSteps, Madhu Jagannathan, a rejoint la société de technologie de la circulation INRIX de Seattle en tant que directeur financier. Jagannathan a précédemment occupé des postes dans la finance chez Qumulo, Dropbox et Microsoft.

– New Relic, société d’analyse de logiciels basée à San Francisco, est nommée chef de produit de Bill Staples. Staples rejoint Adobe, société cotée en bourse, où il dirigeait une équipe d’ingénieurs mondiale. Il a auparavant passé 17 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que vice-président d’entreprise pour Azure Application Platform.

Dans son nouveau rôle, Staples supervisera la gestion des produits, l’ingénierie et les équipes de conception, y compris le centre d’ingénierie de New Relic à Portland. La société a fermé un petit bureau de Seattle en 2016, consolidant sa présence dans le Pacifique Nord-Ouest à Portland.

Natalie Dillon. (Photo Maveron)

– Natalie Dillon a été promue directrice de la société de capital-risque axée sur le consommateur Maveron. Lancé par l’ancien banquier d’investissement Dan Levitan et l’ancien PDG de Starbucks Howard Schultz, Maveron a des bureaux à Seattle et à San Francisco.

“Nous tous à Maveron sommes ravis de voir Natalie être promue directrice”, a déclaré Levitan. «Natalie incarne nos valeurs fondamentales et favorise d’excellentes relations avec les entrepreneurs. En tant qu’étudiante du comportement des consommateurs, Natalie nous apporte un véritable aperçu des jeunes et des entreprises axées sur la culture. »

– Microsoft élargit son équipe des affaires gouvernementales avec des dirigeants supplémentaires relevant directement du président de Microsoft Brad Smith et avec l’ouverture d’un nouveau bureau à New York pour travailler avec les Nations Unies.

John Frank, actuellement vice-président des affaires gouvernementales de l’UE, quittera Bruxelles pour diriger le nouveau bureau à New York en tant que vice-président des affaires de l’ONU. Frank travaille chez Microsoft depuis plus de 25 ans.

De retour à Bruxelles, le diplomate danois, l’ambassadeur Casper Klynge, rejoindra Microsoft en tant que nouveau vice-président des affaires gouvernementales européennes. Klynge a récemment été ambassadeur technologique du Danemark dans la Silicon Valley.

“Les annonces d’aujourd’hui nous aideront à franchir les prochaines étapes importantes pour résoudre les problèmes technologiques de notre époque”, a déclaré Smith. «Alors que la technologie crée plus d’opportunités et de défis pour le monde, les entreprises technologiques doivent en faire plus pour travailler avec les gouvernements de manière solidaire et collaborative. John et Casper nous aideront à faire précisément cela, en Europe et dans le monde par le biais des Nations Unies. »

Dev Bala (Coding Dojo Photo)

– La startup de la région de Seattle, Coding Dojo, a annoncé que Dev Bala serait son chef de file sectoriel pour la gestion des produits. Il sera responsable du développement du programme de bootcamp de gestion des produits de Coding Dojo, dont le lancement est prévu plus tard cette année, et des opérations pour ce département. L’expérience de Bala comprend des rôles de gestion de produits chez Facebook, Nest, Google et Microsoft.