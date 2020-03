Amazon adapte et réduit également la qualité de son streaming

Suite à la demande de Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, tous les services de streaming vidéo répondent à l’appel de la Commission européenne, de ne pas incliner le réseau.

Pour être précis, presque toutes les plateformes comme Amazon Prime Video, Netflix et beaucoup d’autres ont décidé de réduire la qualité de ses services vidéo pendant 30 jours, sauf prolongation.

Amazon Prime Video réduit également la qualité de ses services de streaming

Parallèlement à la communication du géant de Seattle, il y a quelques heures, la plate-forme YouTube est également arrivée. Les entreprises américaines entendent faciliter la sauvegarde du réseau dans le Vieux Continent, actuellement sévèrement mis à l’épreuve par le volume croissant de connexions effectuées par les maisons dans lesquelles les citoyens sont actuellement “contraints” en quarantaine préventive.

Plus les utilisateurs se connectent depuis leur domicile, plus la demande de contenu en ligne augmente. Voici les mots de Amazon à cet égard: << Nous soutenons la nécessité d'une gestion prudente des services de télécommunications afin de garantir qu'ils puissent gérer la demande croissante d'Internet, avec autant de personnes maintenant à la maison à temps plein en raison de Covid-19. Prime Video collabore avec les autorités locales et les fournisseurs de services Internet lorsque cela est nécessaire pour aider à atténuer la congestion du réseau, y compris en Europe où nous avons déjà lancé des efforts pour réduire les débits de streaming tout en maintenant une expérience de qualité pour nos clients ».

En résumé, Netflix a réduit la qualité de ses services pendant 30 jours afin de réduire de 25% le trafic de données sur les réseaux européens. Les utilisateurs ont également été invités à réduire la résolution à l’aide de la résolution SD. YouTube a réduit la qualité par défaut à 720P.