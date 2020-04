Amazon Audible, des livres audio gratuits pour tout le monde à écouter en quarantaine

Avec l’initiative “À la maison avec Audible” Amazon a mis à la disposition de tous les utilisateurs une série de livres audio AudibleSociété détenue par Amazon spécialisée dans la distribution de livres audio et de podcasts, écouter gratuitement. Une initiative promue dans l’un des moments les plus difficiles de notre pays, pour permettre aux personnes qui “voient leur liberté limitée, de voler avec leur imagination même en restant à l’intérieur”.

Amazon Audible, livres audio gratuits avec l’initiative #ACasaConAudible

à partir de des histoires pour enfants à celles adaptées à toute la famille, les livres audio sont disponibles en six langues différentes (italien, anglais, espagnol, français, allemand et japonais) et peuvent être écoutés depuis un PC, un smartphone ou une tablette. Ci-dessous, certains des livres audio que vous pouvez écouter gratuitement.

La mesure du temps par Gianrico Carofiglio;

Le colibri par Sandro Veronesi;

Les Italiens deviennent Beppe Severgnini;

Restez informé et mieux comprendre par Massimo Polidoro;

École de philosophie (divers auteurs);

Le manuel du bonheur de Raffaela Morelli;

XXe siècle italien – 1960. Le miracle économique de Valerio Castronovo;

Des roseaux dans le vent par Grazia Deledda;

Le mal de Pablo Trincia et Luca Micheli;

Italiens à l’étranger – Anthologie de Matteo Caccia et Luca Micheli;

Le sorcier d’Oz par Frank L. Baum;

Le fantôme de Canterville et autres histoires courtes par Oscar Wilde;

Le livre de la jungle;

Le tour du monde en quatre-vingt jours;

Les aventures de Tom Sawyer;

Les aventures de Huckleberry Finn;

coeur;

Le prince grenouille;

Le Fils de Corsaro Rosso d’Emilio Salgari;

Les derniers flibustiers;

Puss in Boots;

Il Giornalino de Gian Burrasca;

Harry Potter et la pierre philosophale par J.K. Rowling;

Le diable dans la bouteille et autres histoires de Robert Louis Stevenson

Enfin, n’oubliez pas que ce n’est pas la seule initiative promue par le géant du e-commerce. Il y a quelques jours, en fait, Amazon a mis à disposition le streaming gratuit d’Amazon Music en Italie, qui permet d’accéder à des milliers de listes de lecture avec les stations de radio et de musique les plus populaires (et non).