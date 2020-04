Amazon aurait augmenté les prix de ses produits, voici les détails

Au cours des dernières semaines, la nouvelle pandémie coronavirus a vu de longues files d’attente devant tous les supermarchés en Italie et au-delà, nos villes sont presque désertes, principalement des coursiers sont sur la route.

Ces derniers n’ont jamais cessé de travailler, ils ramènent à la maison nos repas et nos commandes sur la plateforme e-commerce Amazon. Le colosse, selon certaines rumeurs, aurait augmenté les prix de certains produits et il ne se contenterait pas de vendre les produits de première nécessité. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon augmente le prix de certains produits

Au cours de la dernière semaine, nous avons tous passé au moins une commande sur la plateforme en ligne. Par peur de sortir, cela est également arrivé à certains utilisateurs et détracteurs sceptiques. En Lombardie, par exemple, jusqu’au 4 avril 2020, les marqueurs et autres outils de dessin ne pouvaient pas être achetés dans les supermarchés. Les parents n’ont donc pu rien faire d’autre que se tourner vers la plateforme de Jeff Bezos.

Le syndicaliste de CGIL.Filt, Alessio Gallotta, a déclaré que le L’entrepôt de Milan a déplacé environ 32 000 colis par jour en février, qui sont ensuite passés à 40 000 en mars.. Ces données ne nous font pas penser qu’au mois d’avril elles vont diminuer, malgré le fait que le géant a déclaré ne se concentrer que sur les nécessités de base. La notion d’essentiel et d’indispensable est désormais subjective. En l’absence d’une liste claire de produits achetables, le choix des consommateurs devient difficile.

Par exemple, c’est beaucoup difficile de trouver un livre abordable, ce n’est pas à la place d’acheter des sextoys ou des vinyles. Nous pouvons confirmer qu’à l’heure actuelle, c’est la plate-forme elle-même qui décide quels produits vendre ou non. beaucoup vendeurs tiers, présents sur la plateforme, ont, ces dernières semaines, augmenté les prix des produits les plus recherchés et heureusement la plateforme a immédiatement bloqué leurs profils, pour éviter de profiter des utilisateurs naïfs. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre une déclaration de plateforme sur les produits que vous jugez indispensables et ceux qui, selon vous, ne le sont pas.