Amazon aurait utilisé des données de vendeurs tiers pour rechercher et lancer ses propres produits – .

Produits AmazonBasics exposés dans la boutique Amazon 4 étoiles.

Amazon a depuis longtemps déclaré qu’il n’utilisait pas son avantage en tant qu’opérateur d’un marché massif pour concurrencer les vendeurs tiers sur cette plate-forme. Mais une nouvelle enquête du Wall Street Journal a révélé que les employés d’Amazon utilisaient les données du vendeur lorsqu’ils envisageaient de nouveaux produits de marque privée.

Des entretiens avec 20 anciens employés de l’équipe de marque privée d’Amazon et des documents internes ont révélé comment l’entreprise a utilisé les données du vendeur pour lancer de nouveaux produits et informer les prix et autres décisions. Le rapport ne correspond pas aux déclarations que l’avocat d’Amazon, Nate Sutton, a faites au Congrès lors d’une audience antitrust l’été dernier.

Les résultats: Les employés chargés de faire décoller de nouveaux produits de marque Amazon ont utilisé les informations du vendeur sur les prix, la popularité et les bénéfices pour éclairer leurs décisions, malgré une politique interdisant cette pratique. Dans un cas, les employés d’Amazon ont mené un rapport détaillé sur un organiseur de coffre populaire vendu par un fournisseur tiers avant de lancer un produit concurrent dans la même catégorie.

Ce qu’Amazon dit: Il est courant que les détaillants utilisent des informations sur les articles qui se portent bien dans les magasins pour lancer des produits de marque maison. C’est la raison pour laquelle vous voyez du tissu de marque Kroger à côté du Kleenex. Amazon affirme que son comportement n’est pas différent, bien que la société ait accès à des données plus vastes et granulaires que les détaillants traditionnels. Amazon a déclaré au Journal: “Nous interdisons strictement à nos employés d’utiliser des données non publiques spécifiques au vendeur pour déterminer les produits de marque privée à lancer”, et a déclaré qu’il menait une enquête.

Contexte: Le rôle d’Amazon en tant qu’opérateur de marché et vendeur sur ce marché a suscité un examen minutieux de la part des autorités de réglementation antitrust aux États-Unis et à l’étranger. Le sujet a été soulevé lors du témoignage de Sutton devant le Congrès. À l’époque, Sutton a déclaré qu’Amazon n’utilisait pas de données exclusives de vendeurs individuels mais étudiait des données agrégées sur des produits avec plus d’un vendeur.

“Nous utilisons les données pour servir nos clients”, a déclaré Sutton. “Nous n’utilisons pas directement les données des vendeurs individuels pour les concurrencer.”

Dans le contexte: Le paysage réglementaire de Big Tech a radicalement changé au cours des dernières semaines en raison de la crise des coronavirus. Les gouvernements qui, autrefois, cherchaient à faire tomber le marteau des grandes entreprises technologiques demandent maintenant leur aide en réponse à la pandémie. Bien qu’une variété d’enquêtes antitrust aux niveaux fédéral et des États étaient en cours avant l’épidémie, il n’est pas clair si elles reprendront leur élan à l’avenir.

