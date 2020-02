Amazon cesse de travailler avec plusieurs petits prestataires de livraison, forçant les entreprises à licencier des centaines – .

(Photo . / Taylor Soper)

Amazon met fin à ses relations avec un certain nombre de petits prestataires de livraison aux États-Unis, forçant les entreprises à licencier des centaines de travailleurs.

Bloomberg a annoncé pour la première fois vendredi matin que Bear Down Logistics, un partenaire de livraison d’Amazon, fermait ses opérations dans cinq États et supprimait 400 emplois.

Vendredi après-midi, un avis WARN déposé auprès de l’État de Washington a montré que Delivery Force, basé à Seattle, «fournisseur du dernier kilomètre d’Amazon», licenciait 272 travailleurs.

Dans une déclaration envoyée par e-mail à ., Amazon a déclaré que ces sociétés ne satisfaisaient pas aux exigences de sécurité ou de performances.

Amazon travaille avec un certain nombre de sociétés de livraison indépendantes qui aident à acheminer les colis aux portes des clients, en plus de partenaires tels que UPS et USPS.

En 2018, Amazon a lancé une nouvelle initiative appelée Delivery Service Partners pour encourager davantage d’entrepreneurs à lancer des entreprises de livraison. Les DSP, comme ils sont connus, fonctionnent de manière indépendante mais bénéficient de l’assistance et de la formation d’Amazon et peuvent profiter des offres négociées par Amazon pour les assurances, les appareils mobiles, les plans de données, les uniformes et les locations de véhicules pour les fourgonnettes de marque Prime. Ces camionnettes ne peuvent être utilisées que pour livrer des packages Amazon.

“Avant de lancer le programme DSP pour permettre aux entrepreneurs de développer leurs affaires avec Amazon, nous avons passé un contrat avec un certain nombre de petites entreprises de logistique”, a déclaré Amazon dans son communiqué.

«Certaines de ces entreprises n’ont pas respecté notre barre en matière de sécurité, de performances ou de conditions de travail, et nous sommes en train de les quitter du programme. Nous prévoyons qu’il n’y aura pas ou très peu de pertes d’emplois nettes dans ces communautés, car presque tous les employés concernés de ces entreprises auront la possibilité d’accéder à d’autres rôles de chauffeur-livreur avec des partenaires Amazon. »

Nous avons contacté Delivery Force et mettrons à jour cette histoire lorsque nous vous répondrons.

En juin 2018, Amazon a annoncé un nouveau programme visant à ce que des dizaines de milliers de chauffeurs livrent des colis dans des uniformes et des camionnettes de marque Prime via des sociétés de livraison indépendantes. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon a essuyé des tirs l’an dernier après qu’un rapport a révélé un réseau de livraison plein de violations des lois du travail qui ont entraîné des accidents à de nombreuses reprises.

Amazon a commencé à tester les services de messagerie sous contrat en 2014 et a lancé son programme Flex l’année suivante. Les chauffeurs Flex – également classés comme entrepreneurs indépendants – livrent des colis pour Amazon en utilisant leurs propres véhicules.

Le géant de la technologie de Seattle ajoute une capacité de livraison car il expédie plus de colis et son programme d’adhésion Prime dépasse les 150 millions d’abonnés.

Amazon développe également sa propre flotte d’avions et de camions de marque qui aident à la livraison. La société livre désormais 50% des colis elle-même, selon les récentes estimations de Morgan Stanley rapportées par CNBC. FedEx a annoncé en août qu’elle mettait fin à son contrat de livraison terrestre avec Amazon.

Les coûts d’expédition d’Amazon ont explosé ces dernières années, en partie en raison de son initiative de livraison en 1 jour lancée en avril dernier. En 2019 dans son ensemble, Amazon a dépensé 37,9 milliards de dollars pour l’expédition, soit une augmentation de 37% par rapport à 2018.