Amazon cesse de vendre des respirateurs N95 au public

Amazon arrêtera de vendre Respirateurs N95 au public à partir d’aujourd’hui. La société a mis en œuvre une nouvelle mesure à partir d’hier où le masques et autres produits de santé sera livré aux hôpitaux et les bureaux du gouvernement qui luttent contre le coronavirus.

Selon Vox, Amazon donnera la priorité à ceux qui en ont vraiment besoin et a conclu un accord avec d’autres distributeurs pour ne pas leur facturer la commission habituelle de vente sur la plateforme afin de proposer davantage de ces produits à des prix compétitifs.

Avis d’Amazon pour ceux qui veulent acheter un respirateur N95

Aux respirateurs N95 s’ajoutent les protecteurs faciaux, gants et blouses chirurgicaux et désinfectants à volume élevé. Avant la mise en œuvre de cette mesure, les masques et respirateurs 3M, les nettoyants et les autres produits étaient en rupture de stock. La seule option pendant des semaines est de les acheter pour d’autres vendeurs qui ont augmenté leur prix jusqu’à 100 fois d’origine.

À compter du 1er avril, un avis apparaît sur la page du produit pour les respirateurs 3M N95 indiquant que disponible uniquement pour les hôpitaux et les agences gouvernementales. Ceux qui entrent dans cette catégorie peuvent s’inscrire sur un site d’Amazon Business pour passer des commandes, après confirmation des données.

Amazon ne peut pas arrêter de vendre de faux produits

On ne sait pas si cette mesure sera appliquée en Amazonie, en Espagne ou au Mexique. Actuellement, la page produit des respirateurs d’origine n’est pas disponible et la seule chose qui attire le marché est masques de mauvaise qualité qui prétendent être N95 pour tromper les gens désespérés. Malgré le fait qu’Amazon ait promis de revoir les produits liés au coronavirus sur sa plate-forme, la vérité est qu’il est presque impossible d’arrêter la vague de faux produits.

Pendant la crise provoquée par la pandémie, l’entreprise a été dans l’œil de l’ouragan. Non seulement elle a été accusée de masquer les produits des autres vendeurs pour favoriser les leurs, il a également été sévèrement critiqué pour les mesures qu’il prend pour protéger ses employés d’entrepôt.

Le cas le plus récent est le licenciement d’un travailleur ayant mené une grève exiger de meilleures conditions de travail dans les installations et l’assainissement du bâtiment. Amazon a décidé de le licencier en l’accusant d’avoir violé les avertissements de distanciation sociale et a embauché 80 000 nouveaux employés, essayant de minimiser ce qui s’est passé.

