Amazon commence à offrir ses lunettes intelligentes à des clients sélectionnés

Le marché des lunettes intelligentes existent depuis quelques années, depuis que Google a lancé son modèle sur le marché il y a plusieurs années. Mais pour Google, hélas, ce projet était un flop à l’époque. Mais depuis un certain temps, il a commencé à en parler et Amazon a donc également décidé de développer son propre modèle de verre intelligent et de le présenter récemment, fin septembre 2019. avec le nom de Echo Frames.

Comment ces verres sont fabriqués et combien ils coûteront

L’apparence de ces lunettes est très normale, il semble presque être une paire de lunettes commune. La grande nouvelle est qu’ils vous permettent d’utiliser la commande vocale d’Alexa sans avoir vos mains occupées par un appareil et peuvent accéder toutes ses commandes vocales, ce qui serait:

faire des appels téléphoniques;

établir des listes et des rappels;

contrôle intelligent de la maison;

écouter de la musique et des podcasts.

Bien que les lentilles Echo Frames d’origine ne soient pas graduées, ce sont des lunettes destinées à être compatible avec la plupart des types de verres correcteurs. Ils sont également en mesure de sélectionner les notifications que nous voulons recevoir des réseaux sociaux et des contacts en fonction de notre personnalisation et sont conçus pour diriger le son vers votre oreille, empêchant principalement les autres de l’entendre. Bien sûr, ils sont conçus pour répondre à une empreinte vocale spécifique, mais la grande innovation est qu’en plus d’être utilisés pour les commandes Alexa, ils prennent en charge laaccès à Google Assistant à partir d’appareils compatibles.

Amazon n’a pas encore lancé ces lunettes sur le marché, sauf pour cela pour un public sélectionné à laquelle l’entreprise elle-même a envoyé l’invitation à acheter, égale au prix de 179,99 $. Pour les élus, le lien d’invitation ne sera disponible que pendant une semaine et devra donc se dépêcher de les acheter. Ces tout premiers clients seront un peu cochons d’Inde de ces lunettes innovantes et pourra donner son avis à l’entreprise. Pour tous les autres clients Amazon, les lunettes seront disponibles lors du lancement officiel du produit pour 249,99 $. Les lunettes ne sont pas compatibles avec le système d’exploitation iOS mais uniquement avec Android, mais d’après ce que dit le site Web d’Amazon, cela ne semble être qu’un problème temporaire.