Amazon commence à vendre la technologie Amazon Go à d’autres entreprises – .

Les acheteurs scannent un code QR dans l’application Amazon Go sur leur smartphone lorsqu’ils entrent dans la nouvelle épicerie Amazon Go à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon aujourd’hui dévoile un nouveau métier, vendant sa technologie sans caisse «Just Walk Out» à d’autres détaillants.

Amazon a initialement développé la technologie à l’intérieur de ses magasins Amazon Go, permettant aux acheteurs de payer des articles simplement en sortant.

L’installation peut prendre aussi peu que quelques semaines et peut être effectuée dans les magasins existants. Amazon offre une assistance 24/7. Il a déjà signé «plusieurs accords» avec des détaillants, . a rapporté.

La stratégie est similaire à Amazon Web Services – Amazon a d’abord construit la technologie de cloud computing pour ses propres besoins, puis l’a vendue à d’autres et a créé une énorme entreprise.

L’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce a critiqué l’annonce d’Amazon. “Cette technologie dite sans caissier n’est rien d’autre qu’un cheval de Troie qui permettra à Amazon de contrôler et de monopoliser les détaillants concurrents et de donner à Jeff Bezos un accès direct à leurs données client”, a déclaré le TUAC dans un communiqué. «Il est temps que les régulateurs et nos dirigeants élus agissent avant qu’Amazon ne cause des dommages durables à notre économie déjà fragile.»

