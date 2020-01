Amazon compte maintenant 150 millions de membres Prime

“Nous avons accéléré la livraison Prime – le nombre d’articles livrés aux clients américains avec la livraison gratuite Prime le même jour et le jour a plus que quadruplé au cours de ce trimestre par rapport à l’année dernière”, a déclaré le PDG. Jeff Bezos dans une note. “Les membres ont désormais la livraison gratuite de nourriture en deux heures à partir du marché Amazon Fresh and Whole Foods dans plus de 2 000 villes et pays des États-Unis.” De plus, Bezos a déclaré que les membres Prime ont également regardé deux fois plus de films et d’émissions de télévision sur Prime Video que l’année dernière.

Amazon: les ventes ont augmenté avec les dépenses

L’adhésion privilégiée n’est que l’une des nombreuses nouvelles positives issues du rapport sur les résultats de l’entreprise. Il a également enregistré 87,4 milliards de dollars des revenus, ce qui représente une augmentation 21% par rapport à la même période l’an dernier. Les bénéfices de la société ont également augmenté de8% à 3,3 milliards de dollars pendant les vacances. Les revenus d’Amazon ont dépassé les estimations de plus de 50 pour cent, provoquant une augmentation des prix de plus de 13 pour cent après la fermeture.

Le Wall Street Journal a rapporté que l’un des facteurs clés de cette augmentation est la saison des achats de Noël de l’année dernière, où Amazon a surpassé la concurrence. Apparemment, Amazon a déclaré que c’était l’une des meilleures saisons de magasinage de Noël de son histoire, avec plus un milliard de commandes expédiés.

Cependant, les choses ne sont pas parfaites. Le passage à la livraison en un jour a été coûteux pour Amazon en raison d’un augmentation des dépenses entrepôt et livraison. Amazon Web Services (AWS), qui est l’un de ses plus gros producteurs d’argent, a également ralenti grâce à la concurrence de Microsoft et de Google. Selon les rapports, AWS a une croissance estimée à 32 pour cent, ce qui est assez faible par rapport aux années précédentes.