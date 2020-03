Amazon congédie un employé qui a mené une grève de virus

Amazon a tiré Christian Smalls, le travailleur qui a mené une grève contre son employeur le 30 mars. Comme expliqué dans . Business, la personne concernée, avec un groupe de collègues, protesté contre les conditions de travail pendant la pandémie de coronavirus, qui pour le moment a paralysé une grande partie des États-Unis. Le géant du commerce électronique n’en ferait pas assez pour donner la priorité à la santé.

La grève a été déclenchée après avoir confirmé Cas COVID-19 sur les lieux de la société à Staten Island, New York, la zone la plus touchée par le virus dans le pays d’Amérique du Nord. Malgré ce qui précède, le lieu n’a pas fermé et a poursuivi ses opérations. Smalls a déclaré à CNBC que travailler dans la cave était “effrayant” et bien qu’il ait perdu son emploi, il pense avoir fait la bonne chose.

Smalls précise que la démonstration Je voulais juste que le bâtiment soit “professionnellement assaini”: “Nous avons eu un cas confirmé et les gens avaient peur, c’est tout ce que nous avons demandé.” Amazon, à travers un porte-parole, explique que le travailleur a été licencié pour avoir violé les “multiples avertissements” de distanciation sociale et pour “avoir mis en danger la sécurité d’autrui”. En fait, ils ajoutent que devrait être mis en quarantaine au moment de la grève:

On a découvert qu’il avait eu des contacts étroits avec un travailleur avec un cas confirmé de COVID-19, et on lui a demandé de rester chez lui avec salaire pendant 14 jours, ce qui est une mesure que nous prenons dans des endroits du monde entier. Malgré les instructions de rester à la maison avec salaire, il est arrivé sur le site le 30 mars, mettant les équipes de travail encore plus en danger. Ceci est inacceptable et nous avons mis fin à votre emploi en raison de multiples problèmes de sécurité.

Smalls s’est certainement défendu de la position d’Amazon, niant avoir continué à percevoir son salaire à la maison. Par conséquent, il est pleinement convaincu que l’entreprise a pris la décision en raison de la grève. La bonne nouvelle est que les autorités sont déjà au courant de la situation et évaluent actions en justice possibles contre Amazon: “À une époque où tant de New-Yorkais se battent et sont profondément préoccupés par leur sécurité, cette action était également immorale et inhumaine. Nous envisageons toutes les options juridiques, et je demande au National Labor Relations Board d’enquêter sur cet incident”, Letitia James, procureur général de New York, a mentionné.

