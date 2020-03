Amazon continue de lutter malgré les grèves

La plateforme e-commerce Amazon il vit semaines très stressantes, presque comparable à une période de Noël ou aux semaines du Black Friday.

La raison est très simple à deviner, les utilisateurs rentrent généralement du travail et continuent de commander des produits sur la plateforme, qui a décidé de ne pas abandonner malgré les grèves de ces derniers jours. Voici les détails.

Amazon n’abandonne pas malgré les grèves

Ce sont des jours de beaucoup de tension au sein des centres amazoniens de toute l’Italie, nous avons évoqué ces derniers jours de récentes grèves syndicales afin de renforcer la sécurité de l’entreprise au cours de cette période. Cette dernière a immédiatement répondu au sujet de la sécurité, convaincue qu’elle ne voulait pas abandonner pour le moment, tout comme de nombreux Italiens ont besoin d’elle.

En fait, je vous rappelle que le géant de Seattle, vend également de la nourriture et des produits de première nécessité, qui pour le moment ont priorité sur les autres. Pas plus tard qu’hier, en fait, nous avons signalé la décision de la plateforme de placer les produits de première nécessité avant tout dans les expéditions ralentir ceux qui ne sont pas essentiels à la survie. Un peu comme ce qui se passe dans certains supermarchés, avec des allées de papeterie et des articles ménagers interdits, car ils ne sont pas considérés comme essentiels pour aller de l’avant.

Nous vous ramenons le réplique de plate-forme à la presse suite aux grèves de ces derniers jours: «Le bien-être de nos collaborateurs, de nos fournisseurs et de nos clients est primordial. Nous suivons strictement les indications fournies par le gouvernement et les autorités sanitaires locales dans la mise en œuvre des mesures appropriées dans tous les sites pour contenir l’urgence sanitaire en cours “.