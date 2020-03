Amazon continue de tenir Wall Street malgré la pandémie

Le titre de la plateforme e-commerce Amazon, a jusqu’ici montré faire face à cette vague de panique à Wall Street. Depuis le début de l’année, il n’a perdu que 6% malgré une baisse de son maximum de 16%.

La raison est très simple à comprendre, celle de Jeff Bezos est l’une des rares entreprises construites pour approvisionner les Américains terrés chez eux en ce moment de peur. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon malgré la pandémie ne s’effondre pas à Wall Street

Le site américain quartz il a dit: “S’il y a une entreprise qui a été pratiquement construite pour approvisionner les Américains, c’est Amazon.” Le journal a consacré une longue analyse au géant fondé par Bezos. Jusqu’à présent, l’action a bien résisté à la vague de panique et aux ventes à Wall Street. Comme prévu précédemment, depuis le début de l’année, l’action de la plateforme n’a perdu que 6% environ et, par rapport à il y a un an, ce n’est pas très éloigné.

En comparaison, l’indice Nasdaq, auquel appartient le panier d’Amazon, a perdu 15% depuis le début de l’année. La raison de ces données est très simple et n’importe qui en ces jours d’ennui et d’auto-isolement peut en témoigner. L’entreprise a promis de rendre les achats à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone disponibles en un seul clic pour presque tous les articles que vous pourriez souhaiter. Dernier 16 mars 2020 la société a déclaré: “pour répondre à la demande croissante des personnes qui dépendent du service d’Amazon, elle embauchera 100 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel aux États-Unis dans ses entrepôts et son réseau de livraison”.

Le géant de Seattle a également rapporté que, en raison de l’excès de commandes qui reçoit pendant cette période, a les envois d’articles non essentiels suspendus dans ses entrepôts jusqu’au 5 avril 2020. Sucharita KodaliL’analyste de Forrester Research a déclaré à Quartz: “Quand on dit aux gens de rester à la maison, les options sont d’aller dans les épiceries locales ou de commander en ligne. Et si vous avez l’intention de commander en ligne, tout le monde va à sa source de départ, qui est évidemment Amazon. »