Amazon contre le virus… et ses employés; bonnes nouvelles; John Legere nous manquera – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

Amazon est sous pression alors que les travailleurs de dizaines de ses entrepôts sont positifs pour le coronavirus, et un responsable d’Amazon commet une erreur majeure dans les relations avec les employés. Au milieu des sombres nouvelles COVID-19, il y a quelques histoires qui nous remplissent d’espoir. Et cela n’a jamais été un moment ennuyeux avec John Legere en tant que PDG de T-Mobile. Alors que l’entreprise fusionne avec Sprint et qu’il part, nous nous souvenons d’un leader aussi coloré que sa garde-robe.

Parmi les événements de cette semaine: Il y a des signes encourageants que la distanciation sociale contribue à aplanir la courbe du virus à Washington. Le gouverneur Jay Inslee a déclaré que l’État deviendrait dur avec les entreprises qui n’honorent pas son ordre de rester à la maison. Et Bill Gates décrit trois mesures qu’il pense que les États-Unis doivent prendre pour contrôler cette épidémie.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous dans n'importe quelle application de podcast

La puissance et la résilience d’Amazon pourraient la laisser en position dominante une fois l’épidémie de coronavirus terminée. Mais peut-il assurer la sécurité de ses travailleurs?

Plus de podcast: Même en ces temps sombres, il y a des histoires qui nous donnent de l’espoir. Voici quelques-uns.

John Legere a quitté ses fonctions de PDG de T-Mobile. Retour sur sa carrière colorée avec un point culminant épique de son apparition en 2014 au . Summit.

Avec Todd Bishop de ., Taylor Soper, Monica Nickelsburg et Kurt Schlosser. Notre producteur de podcasts est Curt Milton. Notre musique à thème est de Daniel L.K. Caldwell.