Amazon, coronavirus et scélérats – MuyComputer

Y a-t-il quelque chose de pire qu’un malheur? Oui, bien sûr, les charlatans et les scélérats qui tentent d’en profiter. Amazon, comme l’a rapporté l’agence ., a dû retirer plus d’un million de produits ces dernières semaines. Parce que? Parce qu’ils ont prétendu, même s’ils étaient faux, qu’ils étaient un remède pour lui coronavirus, ou une mesure adéquate pour se défendre contre elle.

Ce n’est pas la première mesure de ce type que nous connaissons, il y a quelques jours Facebook adopté une mesure similaire, en plus de commencer, conjointement avec Google, une campagne dont le but principal est de mettre fin à la désinformation sur l’agent pathogène. Amazon (dans sa version dotcom), lors de la recherche du terme coronavirus, montre les résultats un lien pour obtenir des informations sur la maladie, ainsi que les mesures les plus efficaces qu’ils peuvent prendre pour prévenir l’infection.

Pour toutes ces actions, les actions technologiques reposent principalement sur Organisation mondiale de la SANTE (OMS) et dans les informations et recommandations qui sont constamment publiées sur son site Internet. Cependant, il est clair que cette alliance doit aller plus loin et que la collaboration des QUI Il faut aller plus loin, pour éviter qu’il y ait ceux qui tentent de faire leur août au prix de la peur et de la désinformation d’une population qui, pendant des semaines, vit bombardée de sensationnalisme et de jaune.

Parce que, en réalité, si nous disons qu’Amazon a dû retirer plus d’un million de produits qui ont rendu les promesses impossibles à tenir, ce que nous disons vraiment, c’est que plusieurs milliers (voire des dizaines de milliers) de vendeurs ont essayé de jouer avec la santé publique. Comment? Pour avoir vendu un faux sentiment de sécurité, ce qui peut finalement conduire (inconsciemment) à des attitudes imprudentes face à la maladie.

Disons, par exemple, qu’une personne va se rendre dans une région où une épidémie de coronavirus s’est produite. Le bon sens conseille de ne pas faire ce voyage mais, par curiosité, cette personne entre sur Amazon, effectue une recherche et, oh surprise, trouve un masque en feutre qui promet d’éviter les infections par l’agent pathogène. Cette personne achète donc ce masque et, si les autorités ne l’empêchent pas, se rend dans la zone exposée avec un mauvais sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité qui peut avoir des conséquences fatales.

Il en va de même pour les gels désinfectants et autres produits qui, bien qu’efficaces pour d’autres types de menaces, n’ont aucune efficacité contre le coronavirus. Dans ces cas, Amazon a également appliqué une politique de tolérance zéro et les a supprimées. Une étape qui, au moins au moment d’écrire ces nouvelles, Aliexpress Il ne semble toujours pas avoir donné.

Oui, tu as bien vu. Certains fournisseurs ont étiqueté un foulard en tissu normal comme mesure de protection contre le coronavirus. Et la même chose avec les masques anti-poussière (les agents pathogènes sont beaucoup, beaucoup plus petits que les pores de ces masques). Et j’avoue que je ne voulais pas continuer à chercher, parce que je me mettais de très, très mauvaise humeur.

Je salue, bien sûr, des mesures telles que celles prises par Amazon et Facebook, vous devez éviter que les scélérats fassent des affaires, et je comprends que l’analyse de tous les produits qui, chaque jour, sont mis en vente (ou annoncés) sur ces plateformes est particulièrement complexe. Cependant, je pense que les mesures qui devraient être prises contre ces personnes et ces entreprises devraient être exemplaires, et la première chose qui me vient à l’esprit est d’opposer un veto à leur utilisation de telles plateformes de façon permanente.

Il y a beaucoup de désinformation, d’accord, mais il existe également de nombreuses ressources en ligne pour le combattre. Pour l’instant, je garde le site Web de l’Organisation mondiale de la santé que j’ai indiqué plus tôt, et avec les mots de mon partenaire José Montes il y a quelques jours:

Non, il n’y a pas de remède, pas de vaccin, pas même de traitement spécifique contre COVID-19. Les utilisateurs ont beaucoup à dire pour lutter contre toute cette désinformation et à partir de là, nous exprimons notre modeste appel au calme.