Amazon demande au juge d’empêcher Microsoft de travailler sur le contrat de cloud JEDI tandis que le tribunal examine la question des biais – .

Le Pentagone. (Photo Flickr / David B. Gleason cc2.0)

La croisade d’Amazon pour annuler l’attribution par le ministère de la Défense d’un contrat cloud lucratif pour rivaliser avec Microsoft a progressé cette semaine avec un nouveau dossier judiciaire.

Quoi de neuf: Amazon a déposé mercredi une requête demandant à un juge fédéral d’empêcher Microsoft de travailler sur des tâches de fond pour le projet JEDI pendant que le tribunal examine la question. La motion donne suite à l’engagement précédent d’Amazon d’essayer de suspendre les travaux sur le contrat pendant que la contestation judiciaire est en cours.

Pourquoi est-ce important: Amazon et Microsoft sont enfermés dans une concurrence féroce depuis des mois sur le projet JEDI du Pentagone, un contrat cloud de 10 milliards de dollars sur 10 ans. La rivalité est devenue un différend juridique à la suite de la décision surprise du ministère de la Défense d’attribuer le contrat à Microsoft l’année dernière. La dernière décision d’Amazon pourrait signifier un processus encore plus long à mesure que le problème est réglé.

Ce qu’Amazon dit: Un porte-parole d’Amazon Web Services a qualifié la motion de «pratique courante» dans un communiqué. La société a déclaré qu’elle sollicitait l’injonction pour garantir que «de nombreuses erreurs d’évaluation et des ingérences politiques flagrantes qui ont eu un impact sur le prix JEDI» puissent être examinées avant que le projet ne progresse.

"AWS est absolument déterminé à soutenir les efforts de modernisation du DoD et à mettre en place un processus juridique rapide qui résoudra ce problème le plus rapidement possible", a déclaré le porte-parole.



Contexte: Le projet Joint Enterprise Defense Infrastructure signifiera beaucoup d’argent et un joyau dans la couronne de la société cloud qui remportera finalement le contrat. Amazon a longtemps été considéré comme le favori de JEDI jusqu’à ce que le président Donald Trump, un critique fréquent de la société, s’implique. Amazon cite ses déclarations précédentes et la décision de revoir le processus d’appel d’offres à la dernière minute comme preuve d’un parti pris politique influençant la décision. Microsoft est resté silencieux sur la question, soulignant le bien-fondé de sa technologie et l’empressement de l’entreprise à faire le travail.