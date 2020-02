Amazon demande aux employés d’éviter les déplacements «non essentiels» pour atténuer le risque de coronavirus – .

La vue de l’intérieur d’un bâtiment Amazon à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon demande à ses employés de reporter tous les voyages «non essentiels» à travers les États-Unis et à l’étranger en réponse au nouveau coronavirus (COVID-19) qui se propage à l’échelle mondiale. Amazon a commencé à restreindre les voyages d’affaires en Chine, l’épicentre de l’épidémie, fin janvier.

Un porte-parole d’Amazon a confirmé l’avis de l’employé à . après que le New York Times l’ait repéré pour la première fois.

L’épidémie de coronavirus a secoué les marchés financiers et contraint les membres de l’industrie technologique mondiale à annuler les conférences et à atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Une grande partie de la fabrication de matériel informatique qui alimente l’industrie technologique américaine se fait en Chine.

Le virus affecte d’autres grandes sociétés technologiques, comme Microsoft et Expedia, ainsi que des startups de la région de Seattle.