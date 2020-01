Amazon demande l’approbation rapide du réseau Kuiper malgré l’opposition de SpaceX – .

De multiples méga-constellations de satellites pourraient prendre racine en orbite terrestre basse au cours des prochaines années. (Illustration de l’Agence spatiale européenne)

Amazon a tiré sa dernière volée aujourd’hui dans un va-et-vient sur la question de savoir si l’entreprise peut procéder de manière accélérée avec sa méga-constellation du projet Kuiper à 3236 satellites pour l’accès Internet haut débit.

La lettre de 24 pages adressée aujourd’hui à la Federal Communications Commission répond aux objections soulevées par SpaceX, OneWeb et d’autres méga-constellations à la demande d’Amazon d’une “subvention rapide” de sa demande de lancement et d’exploitation des satellites Kuiper.

“Offrir un accès équitable au spectre et aux ressources orbitales augmentera les investissements, l’innovation et le choix des consommateurs.”, Écrit Mariah Dodson Shuman, conseiller juridique de Kuiper Systems, la filiale satellite d’Amazon.

Lis la lettre: Amazon plaide en faveur du projet Kuiper dans le dossier de la FCC

Comme SpaceX et OneWeb, Amazon dit qu’il vise à fournir un service à large bande à partir d’une orbite terrestre basse, ou LEO, à des milliards de personnes dans le monde qui sont actuellement mal desservies. Les dirigeants d’Amazon affirment également que Kuiper pourrait dynamiser les autres secteurs d’activité de l’entreprise, allant de la vente en ligne au cloud computing.

Le projet Kuiper, cependant, est un retardataire relatif au jeu des méga-constellations: SpaceX et OneWeb ont effectué leurs premiers dépôts auprès de la FCC il y a des années, ont reçu l’accord de la FCC pour commencer à créer leurs constellations en 2018 et ont déjà placé des satellites en orbite terrestre basse. En revanche, le projet Kuiper n’a été dévoilé qu’en avril dernier. Amazon n’a pas encore annoncé de calendrier de lancement ou d’exploitation, et la lettre d’aujourd’hui suggère que la conception du satellite Kuiper est toujours en préparation.

Dans une série d’arguments déposés au cours des derniers mois, les rivaux d’Amazon affirment que le projet Kuiper devrait attendre un prochain cycle de licences de fréquence plutôt que d’obtenir une dérogation de la FCC pour entrer dans le cycle actuel. SpaceX a affirmé que le fait de devoir partager le spectre de la bande Ka avec Amazon dégraderait injustement son propre service Starlink, qui pourrait entrer en fonctionnement limité dès cette année. (Soixante satellites Starlink supplémentaires devraient être lancés au plus tôt mercredi.)

Dans sa réponse d’aujourd’hui, Amazon a déclaré que ses propres “simulations conservatrices” montraient que le projet Kuiper “n’avait pas d’impact significatif sur l’environnement d’interférence pour les titulaires de licence existants, ni n’empêchait une future entrée”.

Pour effectuer son évaluation, Amazon a pris en compte deux facteurs. Un facteur est l’hypothèse selon laquelle SpaceX et d’autres acteurs s’engageraient dans une «coordination de bonne foi» afin de minimiser le potentiel d’interférence des satellites, conformément aux règles de la FCC. Les experts ont déclaré qu’à mesure que le nombre de satellites en orbite terrestre basse augmente, la nécessité d’un système unifié de suivi et d’évitement des satellites deviendra de plus en plus critique.

L’autre facteur concerne la sortie de Boeing et LeoSat de la concurrence pour le spectre. Boeing a retiré sa demande de constellation de fréquences en bande Ka à la mi-2018, tandis que l’octroi par LeoSat de l’accès au marché a été révoqué l’année dernière. Amazon fait valoir que ces sorties ont fait plus qu’assez de place pour le projet Kuiper.

La lettre indique que Kuiper profitera des rebondissements techniques qui auraient fait défaut au système de Boeing, y compris les petits faisceaux ponctuels, la diversité des satellites, la faible altitude orbitale et l’agilité de fréquence. «Le système Kuiper a non seulement un potentiel d’interférence beaucoup plus faible, mais il est également beaucoup moins sensible aux interférences et beaucoup plus flexible que les systèmes Boeing et LeoSat abandonnés auraient été», a déclaré Amazon.

La lettre d’aujourd’hui n’aborde la question des débris orbitaux qu’en termes généraux, affirmant qu’Amazon “respectera les normes internationales et nationales de sécurité spatiale pour limiter les débris orbitaux”.

Amazon a déclaré qu’il soumettrait une analyse détaillée des débris orbitaux “lorsqu’il aura finalisé les matériaux et composants des satellites du système Kuiper”. Entre-temps, Amazon suggère que la FCC pourrait dire que son feu vert est conditionné à la soumission et à l’approbation de cette analyse.

La lettre ne touche pas à un problème qui est revenu au premier plan lorsque SpaceX a commencé à déployer ses satellites Starlink: le potentiel des satellites à refléter l’éblouissement du soleil, gâchant ainsi les observations astronomiques.

SpaceX dit qu’il teste une méthode de fabrication qui devrait réduire l’éblouissement, mais il est trop tôt pour déterminer si cette méthode est réalisable – et il n’est pas du tout clair si Amazon ou OneWeb travaillent sur des méthodes de réduction de la réflexion.

Il est clair, cependant, qu’Amazon continue d’élargir son équipe Project Kuiper. Le site Web sur les carrières de la société répertorie 175 postes vacants pour le projet, y compris des emplois liés au développement des communications par satellite par laser.

Tout cela n’est pas bon marché et Amazon ne veut clairement pas être exclu du marché. Dans la lettre d’aujourd’hui, la société affirme que gagner le feu vert de la FCC sur une base accélérée lui donnera «une certitude réglementaire qui facilite son investissement de milliards de dollars dans sa constellation de nouvelle génération, l’infrastructure terrestre associée et les autres capacités nécessaires pour soutenir un marché mondial système satellite à large bande. “

Pointe du chapeau sur le compte Twitter de Megaconstellations.