Amazon dépasse les 150 millions d’abonnés Prime payés dans le monde après un trimestre record pour le programme d’adhésion – .

Un panneau d’affichage Amazon Prime à New York. (Photo . / Taylor Soper)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré un jour que l’objectif de l’entreprise était de rendre «irresponsable» le choix de ne pas rejoindre son programme d’adhésion Prime, et il semble que cela fonctionne.

Le géant de la technologie a dépassé les 150 millions d’abonnés Prime payés dans le monde après le plus grand trimestre de l’histoire de Prime, a annoncé Bezos dans le communiqué de presse trimestriel de la société jeudi après-midi.

Le jalon survient moins de deux ans après que la société a divulgué le nombre de membres Prime pour la première fois, déclarant en avril 2018 qu’elle avait atteint 100 millions de membres Prime dans le monde. Cela survient moins d’un an après qu’Amazon ait commencé à faire de la livraison en un jour la norme pour la livraison Prime gratuite, passant de la livraison en deux jours auparavant.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré que le passage à l’expédition d’un jour avait accéléré “un peu” l’augmentation des adhésions, mais il a déclaré que la croissance était principalement le résultat des efforts de longue date de la société pour ajouter des avantages au-delà de la gratuité. livraison.

Directeur financier d’Amazon Brian Olsavsky

“C’est ce que nous voyons – ce n’est pas quelque chose de soudain, mais les progrès sur une stratégie à long terme de la nôtre”, a déclaré Olsavsky.

Le dernier exemple de la société qui a ajouté des avantages à Prime était de faire de la livraison d’épicerie sur deux heures d’Amazon Fresh and Whole Foods Market un avantage Prime sans frais supplémentaires. Auparavant, le service coûtait 14,99 $ par mois. Amazon a déclaré que les commandes de livraison d’épicerie avaient plus que doublé au quatrième trimestre, par rapport à l’année précédente. Il n’a pas fourni de chiffres précis.

Dans la publication des résultats, Bezos a déclaré que le nombre d’articles livrés via la livraison gratuite le jour et le jour même avait plus que quadruplé au cours du trimestre des fêtes, sans fournir de chiffres spécifiques.

Le taux d’abonnement Prime d’Amazon standard est de 119 $ / an, ce qui se traduirait par des revenus de plus de 17,8 milliards de dollars, bien que la société propose des abonnements à prix réduit pour les étudiants et les autres. Amazon a engagé 12,9 milliards de dollars de frais de port au cours du quatrième trimestre seulement. La société ne divulgue pas le montant total qu’elle perçoit dans les frais d’adhésion Prime ou les frais d’expédition séparés des clients, mais historiquement, ses coûts totaux ont considérablement dépassé ce qu’elle collecte.

Pour le trimestre de décembre, Amazon a affiché un chiffre d’affaires de 87,4 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport au trimestre de l’année précédente, avec un bénéfice par action de 6,47 $, bien en avance sur les attentes des analystes de 4,03 $ par action. La valeur de marché de la société a de nouveau dépassé le billion de dollars alors que ses actions grimpaient dans les échanges après les heures normales.

Amazon indique qu’il s’attend à des ventes nettes comprises entre 69 et 73 milliards de dollars au premier trimestre 2020, se terminant en mars, représentant une croissance de 16% à 22%, avec un résultat d’exploitation compris entre 3 et 4,2 milliards de dollars, contre 4,4 milliards de dollars au premier trimestre. de 2019.

Amazon a augmenté ses dépenses de transport à chaque trimestre depuis le déploiement de l’avantage d’expédition d’une journée au deuxième trimestre de l’année dernière. Olsavsky a déclaré aux journalistes que les indications tiennent compte d’une augmentation de 1 milliard de dollars des coûts de transport par rapport au trimestre de l’année précédente.