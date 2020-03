Amazon déplace la réunion des actionnaires en ligne, annule un événement en personne où les investisseurs et les manifestants se réunissent à Seattle chaque année – .

Les manifestants se réunissent en dehors de la réunion des actionnaires d’Amazon 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

L’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon se tiendra exclusivement en ligne cette année en raison de l’épidémie de COVID-19 qui secoue le monde et les marchés financiers.

L’événement de Seattle est devenu un spectacle médiatique et une opportunité de protestation pour les actionnaires et les militants ces dernières années. Mais cette année, la réunion sera entièrement virtuelle.

Amazon offrira un enregistrement de la réunion virtuelle via son site Web de relations avec les investisseurs. La société s’attend à ce que l’événement se déroule comme il l’a fait les années précédentes, les hauts dirigeants et les administrateurs ont répondu aux questions et commentaires des actionnaires.

À certains égards, cela pourrait accroître l’accès à la réunion. Depuis des années, Amazon n’a pas proposé de diffusion en direct ou d’audio ou de vidéo complète de l’assemblée en ligne, la rendant accessible uniquement aux actionnaires qui peuvent venir à l’assemblée de Seattle. La réunion comprend généralement une récapitulation du directeur financier d’Amazon Brian Olsavsky, avec le PDG Jeff Bezos et d’autres participants au Q&A.

La réunion a généralement lieu en mai. La date exacte et les détails sur la façon de participer seront inclus dans la déclaration de procuration d’Amazon 2020.

“En raison des inquiétudes persistantes concernant COVID19, Amazon organisera une réunion annuelle virtuelle des actionnaires cette année”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué. «Les actionnaires du monde entier pourront voir et participer à l’assemblée en direct, quel que soit leur lieu.»

Amazon fait appel à Broadridge, un fournisseur tiers, pour faciliter la réunion virtuelle. L’année dernière, Microsoft a travaillé avec Broadridge pour organiser sa réunion virtuelle des actionnaires.

Les outils de collaboration et de communication en ligne décollent alors que des milliers de travailleurs se tournent vers le télétravail pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Zoom et d’autres sociétés de productivité ont vu leurs stocks augmenter au milieu d’un ralentissement pour le marché plus vaste en raison de l’épidémie de virus. Pathable, une société de Seattle qui a déjà créé des applications pour des événements en personne, a pivoté pour en faciliter des virtuelles ce mois-ci.

La réunion annuelle d’Amazon l’année dernière est devenue une opportunité pour l’activisme, à la fois à l’intérieur du théâtre de Seattle où les actionnaires se sont réunis et dans la rue à l’extérieur. À l’intérieur de la réunion, un groupe d’employés d’Amazon pressant l’entreprise de prendre des mesures plus audacieuses contre le changement climatique portaient des chemises blanches et se sont levés pour soutenir une résolution des actionnaires sur le sujet. C’était l’une des 11 résolutions d’actionnaires activistes introduites en 2019, qui ont toutes été rejetées.

En dehors de la réunion, des militants se sont rassemblés pour protester contre une série de pratiques commerciales d’Amazon, y compris des questions comme le changement climatique, le logement et le sans-abrisme, de meilleures conditions de travail pour les agents de sécurité et plus encore.