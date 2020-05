Amazon donne aux employés la possibilité de travailler de chez eux jusqu’au «au moins» début octobre selon de nouvelles directives – .

Un promeneur de chien seul utilise le parc près des sphères sur le campus du siège d’Amazon, qui est en grande partie vide depuis début mars. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon donnera aux employés la possibilité de faire leur travail à domicile jusqu’à au moins début octobre – prolongeant ainsi son orientation de travail à distance de plusieurs mois.

La décision du géant de la technologie de Seattle offre un potentiel potentiel aux autres entreprises dans la discussion plus large sur le moment et la manière de ramener les équipes au bureau lorsque l’épidémie de COVID-19 commence à s’estomper.

«Les employés qui travaillent dans un rôle qui peut effectivement être fait à domicile sont invités à le faire jusqu’au 2 octobre au moins», a déclaré la société dans une page de politique interne mise à jour, consultée par . jeudi. “Nous continuerons d’évaluer la situation et de mettre à jour cette page au besoin.”

Cependant, la mise à jour note que travailler à partir du bureau «peut être une autre option» avant ce point, avec des précautions, conformément aux directives du gouvernement dans différents endroits du monde.

Cette mise à jour encourage les employés à discuter avec leurs responsables s’ils souhaitent travailler au bureau. Il ajoute que «les dirigeants recevront des ressources afin qu’ils puissent adapter leurs plans pour répondre aux besoins uniques de leurs équipes».

C’est une nouvelle potentiellement difficile pour les restaurants, les magasins et les fournisseurs de services qui opèrent dans et autour du vaste campus d’Amazon au nord du centre-ville de Seattle, qui est en grande partie vide depuis début mars. L’entreprise a été l’un des premiers grands employeurs à déplacer ses employés vers le travail à distance alors que la crise du COVID-19 augmentait aux États-Unis. Il a offert une aide financière de 10 millions de dollars aux entreprises autour de ses bureaux de Seattle touchées par les employés travaillant à domicile.

Avant la mise à jour de cette semaine, Amazon avait recommandé que les employés d’entreprise qui pouvaient travailler à domicile le fassent jusqu’au 24 avril.

Directeur financier d’Amazon Brian Olsavsky

La longue période de travail à distance a eu un impact sur le développement de certains produits et contenus au sein de l’entreprise. La production vidéo d’Amazon Studios s’est arrêtée, par exemple, et le développement de nouvelles fonctionnalités d’appareils pourrait également être ralenti sans que les employés travaillent ensemble dans le même bureau, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier de l’entreprise, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes après le rapport sur les résultats d’Amazon. jeudi après-midi.

Cependant, il a déclaré: «Dans l’ensemble, je pense que nous avons pu progresser même avec notre travail à domicile avec le personnel de bureau», citant l’accélération des investissements dans la livraison des produits d’épicerie et la capacité d’exécution comme exemples d’initiatives qui évoluent plus rapidement en raison des circonstances entourant la pandémie.

«Il y a certainement beaucoup de préoccupations en ce moment avec la réponse à la crise COVID, et essayer d’être là pour les clients et les employés et avoir le double équilibre de s’assurer que nous avons le lieu de travail le plus sûr possible, tout en étant là aussi pour clients en même temps », a déclaré Olsavsky.

Amazon a confirmé les directives internes mises à jour en réponse à l’enquête de . jeudi.

“Nous continuerons de donner la priorité à la santé de nos employés et de suivre les directives du gouvernement local”, a déclaré un porte-parole. «Les employés qui travaillent dans un rôle qui peut être fait efficacement à domicile sont invités à le faire jusqu’au 2 octobre au moins. Nous travaillons dur et investissons des fonds importants pour assurer la sécurité de ceux qui choisissent de venir au bureau grâce à l’éloignement physique et au nettoyage en profondeur. , les contrôles de température et la disponibilité de couvre-visages et de désinfectant pour les mains. »

Amazon a décrit les mesures qu’il prend pour mettre en œuvre de nouvelles garanties dans l’entreprise dans le cadre de son rapport sur les résultats jeudi après-midi. La société a déclaré aux investisseurs qu’elle dépenserait 4 milliards de dollars ce trimestre pour des initiatives répondant au COVID-19 et aux problèmes connexes.

Au milieu de l’épidémie, l’accent a été mis principalement sur l’amélioration des garanties dans le réseau de distribution et les magasins de détail d’Amazon. Des travailleurs de dizaines de centres de distribution d’Amazon ont été diagnostiqués avec la maladie. Amazon a refusé de divulguer le nombre total. La société affirme avoir acheté 100 millions de masques pour les travailleurs et procède à des vérifications quotidiennes de la température des employés sur ses sites d’exploitation et ses magasins de vente au détail, y compris Whole Foods Market, entre autres initiatives.

D’autres entreprises étendent également leurs délais de travail à distance. Le groupe Zillow, par exemple, a donné aux employés la possibilité de travailler à domicile jusqu’à la fin de l’année. Avec plus de 900 000 employés dans le monde, les politiques et décisions d’Amazon peuvent avoir un impact démesuré et éclairer les décisions d’autres entreprises.

Amazon faisait partie des entreprises qui ont contribué à la création d’une «boîte à outils pour le retour au travail» du Madrona Venture Group avec des conseils pour les entreprises sur la réouverture de leurs lieux de travail.