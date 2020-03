Amazon donne la priorité aux outils appropriés pour lutter contre l’épidémie

Amazon essaie d’adopter une stratégie efficace pour protéger les gens contre le virus

Amazon compte beaucoup sur fournisseurs tiers pour maintenir sa large sélection de produits. Cependant, même une entreprise géante comme Amazon possède un nombre limité d’entrepôts. En attribuant plus d’espace de stockage aux fournitures médicales et aux articles de nettoyage ménagers, l’entreprise peut augmenter son inventaire et ses clients ils peuvent éviter d’aller au magasin et risque de transmettre ou de contracter le virus COVID-19.

Cela peut cependant nécessiter un hommage aux vendeurs. De nombreux commerçants ont eu des difficultés au cours des mois précédents depuis Des usines chinoises ferment leurs portes en raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus. Maintenant que bon nombre de ces usines sont de nouveau opérationnelles, les vendeurs ont beaucoup de produits qu’ils ne pourront pas stocker dans les installations d’Amazon. Bien qu’il puisse être judicieux pour Amazon de prioriser le stockage, la vente et la livraison de fournitures médicales et d’articles ménagers, c’est un exemple clair de la façon dont la pandémie de coronavirus peut nuire aux petites entreprises.