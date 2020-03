Amazon Echo Show 8, analyse: Alexa à la taille parfaite

Amazon Echo Show 8 est le nouvel écran intelligent qui vient de lancer la multinationale Jeff Bezos en Espagne et dans MC, nous avons eu l’occasion de voir comment il se comporte. L’Echo Show 8 en ce sens le bébé d’une famille formée par le Echo Show 5 et le Echo Show 10 et comme nous le verrons ensuite, le plus attractif des trois.

“Out of the box” l’Echo Show partage de nombreuses fonctionnalités que nous avons déjà vu dans son frère aîné: deux haut-parleurs 2 ″ et 10 W par canal, quatre microphones et les mêmes options de confidentialité, qui incluent un interrupteur physique pour couvrir la caméra et un bouton dédié qui nous permettra de couper les microphones. Bien que l’écran diminue en deux pouces, la résolution est maintenue (1280 x 800), ainsi que la basse résolution de la caméra (1 MP).

La seule différence que nous trouvons est que l’Echo Show 1o inclut le contrôleur Zigbee dans sa configuration, ce qui facilite la «découverte de soi» des appareils pour les intégrer dans notre maison numérique et un peu plus de qualité dans la section audio avec l’intégration de la technologie Enveloppe Dolby … ce qui à notre avis ne justifie pas une différence de prix de cent euros (129,99 euros Echo Show 8, 229,99 euros Echo Show 10).

Toute la magie d’Alexa, dans le meilleur format

Mais au-delà des différences entre certains modèles et d’autres, voyons ce que Amazon nous offre. En premier lieu, c’est évident: avec cet Echo Show 8 nous pourrons faire la même chose qu’avec l’Echo Show 10 et avec l’Echo Show 5. C’est-à-dire écouter de la musique (Amazon Music, Spotify. TuneIn, Apple Music ..), accéder à certains services et compétences vidéo (Prime Video, Vevo, Stream Player), effectuer appels et appels vidéo (à la fois avec la technologie Amazon et via Skype) et visualiser Plus d’informations fournis par Amazon sur certains sujets.

Pour la même raison, nous retrouverons les mêmes limitations: bien que nous puissions accéder à YouTube, nous devrons le faire via l’un des deux navigateurs qu’il intègre (Silk Browser ou Mozilla Firefox), Netflix rien n’est ni prévu et si nous voulons l’utiliser comme cadre numérique pour nos photographies, il est préférable de les «télécharger» sur le cloud Amazon, car il ne prend pas en charge Google Photos.

Si nous en sommes conscients, il est juste de reconnaître que la relation entre la qualité, le prix et les avantages de la nouvelle Amazon dépasse non seulement celle du reste de la gamme Echo Show, mais aussi sa concurrence directe en Espagne (Google Nest Hub, certains écrans Lenovo intelligent, etc.)

La puissance sonore est similaire à ce que nous trouverons dans le Amazon Echo troisième génération, Bien qu’en termes de qualité ce dernier conserve un meilleur équilibre sur les graves et bien sûr, nous ne pourrons pas profiter d’une sortie audio multidirectionnelle. Il est donc idéal de l’installer dans des pièces pas trop grandes (cuisine, bureau, etc.) plus que dans un salon, où il souffre bien sûr par rapport à cette bête qui répond au nom d’Amazon Echo Studio. Cependant, il convient également de noter que cet Echo Show dispose d’une sortie casque Jack, donc si nécessaire, nous pouvons le connecter à un équipement externe.

Quant à l’image, même s’il est vrai qu’à ce stade on pourrait demander un écran Full HD, compte tenu du temps que l’on restera en moyenne devant ces huit pouces, on ne peut guère exprimer de motif de réclamation et en général le fonctionnement des compétences et la lecture vidéo est très fluide. La qualité d’image surprend par sa netteté et ses couleurs éclatantes. Le seul inconvénient et pas trop grave, c’est que ce “contrôle de présence” qui détecte quand nous approchons n’est pas le plus précis du marché et ici c’est juste pour le reconnaître, les appareils Nest ont mieux résolu le scrutin.

La sensibilité des microphones est élevée, capable de détecter “Alexa” même lorsque nous jouons de la musique au volume maximum. Si nous avons plus d’un appareil Amazon Echo à la maison, il peut arriver que même si nous prononçons «Alexa» devant cet Echo Show, qui «nous écoute» soit l’Echo Dot que nous avons dans une autre pièce et c’est un détail à considérer , car cela peut générer une certaine confusion. Ce n’est pas que ça arrive fréquemment mais tout au long de nos tests s’est produit à plusieurs reprises.

Conclusions

Si vous songez à intégrer un écran intelligent dans votre maison numérique, Amazon Echo Show se démarque de ses concurrents en ce moment. Avec pratiquement la même qualité sonore que celle que vous trouverez dans un Amazon Echo, vous pourrez profiter des mêmes fonctionnalités vidéo que celles que vous trouverez dans Amazon Echo Show 10, pour la moitié du prix.

Et c’est vrai, la gamme Echo Show manque encore quelques éléments pour être «parfaits», comme la présence d’autres services vidéo (Netflix, HBO, etc.) ou une plus grande intégration avec YouTube, mais elle est conforme à Il y a beaucoup de 90% de nos besoins sans, pour le moment, nous trouvons une meilleure alternative dans la compétition.

L’installer par exemple dans une petite cuisine et pouvoir profiter de toutes les chaînes de la TNT grâce à la compétence «Stream Player», bien sûr, lui donne un point de valeur supplémentaire et comme on dit toujours dans ces cas, si on l’intègre dans un écosystème formé Pour d’autres produits Amazon tels que les caméras Ring, cet Echo Show 8 représente un achat que nous ne regretterons guère.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

L’Amazon Echo Show 8 est un écran intelligent équilibré, qui hérite de presque tout le bon son d’Amazon Echo et des fonctionnalités vidéo d’Amazon Echo Show 10 à moitié prix.