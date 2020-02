Amazon Echo Show 8 annoncé en Australie avec un accord de précommande à moitié prix

Nous ne connaissons pas la gamme Echo Show en Australie, avec une version 10 pouces et 5 pouces déjà disponible. Mais si aucune taille ne vous convient, Amazon vous couvre. Le géant du commerce électronique a introduit l’Echo Show 8 en Australie après l’avoir lancé sur certains marchés l’an dernier.

Ce nouvel Echo Show est l’enfant du milieu, avec un écran HD de 8 pouces (1280 x 800) – la même résolution que la plus grande version de 10 pouces. Deux haut-parleurs de 2 pouces prennent soin du son, comme pour les grands frères et sœurs.

La seule chose qu’il partage avec le plus petit Echo Show 5 est la caméra, qui est une optique frontale de 1MP. Avec votre vie privée à l’esprit, Amazon souligne également que l’Echo Show 8 peut déconnecter électroniquement son microphone et son appareil photo en appuyant sur un bouton, ou vous pouvez tirer l’obturateur intégré sur l’objectif lorsque l’appareil photo n’est pas en utilisation.

Comme les modèles plus anciens, l’Echo Show 8 est une autre façon de configurer Alexa Smarts à la maison, avec une taille d’écran qui pourrait vous convenir mieux, afin que vous puissiez passer des appels vidéo, diffuser des vidéos sur Amazon Prime, écouter de la musique sur Spotify, Apple Music ou Amazon Music, ou suivez des recettes étape par étape dans la cuisine.

Le dernier gadget de la gamme d’affichage intelligent d’Amazon commencera à être commercialisé le 26 février, mais la société propose l’appareil à moitié prix – soit seulement 114,50 $ AU – si vous pré-commandez avant sa date de sortie plus tard ce mois-ci.

Cela signifie que vous pouvez actuellement mettre la main dessus moins cher que le prix de vente conseillé du plus petit Echo Show 5, qui coûte 129 $ AU.

Amazon Echo Show 8 | 114,50 AU $ (Prix public conseillé 229 AU $; économisez 114,50 $ AU)

Précommandez le tout nouveau Echo Show 8 d’ici le 25 février et profitez d’une énorme réduction de 50% sur l’écran intelligent. L’appareil dispose d’un écran de 8 pouces, d’un son stéréo et vous permet de gérer vos appareils domestiques intelligents via des commandes vocales ou l’écran tactile. Si vous n’avez pas encore commencé dans la technologie de la maison intelligente, utilisez l’Echo Show 8 pour diffuser des films, des émissions de télévision et de la musique et gérer vos activités quotidiennes. Disponible en tissu anthracite ou tissu de grès.Voir l’offre