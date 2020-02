Amazon Eero lance la première mise à jour du routeur HomeKit, améliorant la sécurité de la maison intelligente

Les routeurs Eero ajoutent officiellement la prise en charge de HomeKit. Amazon déploie la prise en charge de HomeKit sur les systèmes Eero et Eero Pro, améliorant la sécurité des accessoires pour la maison intelligente. Voici comment mettre à jour.

La mise à jour devrait être disponible maintenant dans l’application Eero sur votre iPhone. Pour mettre à jour votre système, appuyez sur l’onglet «Découvrir» en bas de l’application Eero. Il vous guidera ensuite à travers le processus de mise à jour de votre système Eero et l’ajout de votre routeur et balises Eero à l’application Home. Une fois ce processus terminé,

Que signifie la prise en charge de HomeKit pour les utilisateurs d’Eero? Tout se résume vraiment à la sécurité. Apple décrit la prise en charge du routeur HomeKit comme ajoutant «plus de protection à vos accessoires domestiques en contrôlant les services et les appareils avec lesquels ils communiquent sur votre réseau Wi-Fi domestique et sur Internet».

Voici comment Eero décrit la fonctionnalité:

Avec Apple HomeKit, eero vous offre encore plus de protection pour vos accessoires HomeKit et un moyen facile de gérer avec quoi ils sont autorisés à communiquer avec vous à la maison et via Internet.

Comme nous l’avons expliqué au cours du week-end, pour gérer la sécurité de vos accessoires HomeKit compatibles WiFi, vous devrez dans certains cas les supprimer et les rajouter à votre configuration HomeKit. Cependant, cela ne semble pas toujours nécessaire.

Voici les trois niveaux de sécurité qu’Apple propose pour les accessoires associés aux routeurs HomeKit:

Restreindre à la maison: Le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir qu’avec HomeKit via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connecte pas à Internet ni à aucun appareil local, de sorte que les services tiers, comme les mises à jour du micrologiciel, peuvent être bloqués.

Automatique: Sécurité par défaut. Votre accessoire peut communiquer avec HomeKit et les connexions recommandées par son fabricant.

Pas de réstriction: Moins sûr. Ce paramètre contourne le routeur sécurisé et permet à votre accessoire d’interagir avec n’importe quel appareil de votre réseau ou service Internet.

L’application Eero est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit.

