Amazon efface l’inventaire iPad Pro 2018 avec jusqu’à 350 $ de réduction sur les prix d’origine

À la suite de l’annonce de nouveaux modèles d’iPad Pro la semaine dernière, Amazon remet maintenant presque toute la gamme 2018 dans les configurations Wi-Fi et cellulaire. Vous pouvez économiser jusqu’à 350 $ de rabais prix d’origine, avec des offres à avoir sur les modèles 11 et 12,9 pouces. La plupart sont réduits par 150 $ du taux courant. Assurez-vous de parcourir chaque liste pour voir le lot complet des baisses de prix. La livraison gratuite est disponible pour tous. Tous les détails ci-dessous.

L’iPad Pro 2018 d’Apple arbore un nouvel écran bord à bord Liquid Retina avec Promotion, True Tone et large couleur. Les autres caractéristiques comprennent Face ID, un appareil photo 12MP, quatre haut-parleurs et jusqu’à 10 heures d’autonomie, le tout alimenté par la puce A12X Bionic d’Apple.

Utilisez vos économies à bon escient et prenez l’Apple Pencil de deuxième génération. Il fait passer votre expérience iPad Pro au niveau supérieur avec «la précision, la réactivité et la fluidité naturelle d’un instrument d’écriture traditionnel et la polyvalence pour devenir tellement plus».

Dernières fonctionnalités iPad Pro d’Apple:

Puce A12X Bionic avec moteur neuronal

Face ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay

Caméra arrière 12MP, caméra frontale True Depth 7MP

Audio à quatre haut-parleurs avec un son stéréo plus large

802. 11AC Wi-Fi et données cellulaires LTE de classe gigabit

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur USB-C pour le chargement et les accessoires

iOS 12 avec FaceTime de groupe, expériences de réalité augmentée partagées, temps d’écran, etc.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!