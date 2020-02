Amazon éliminera les faux produits qui “guérissent” le coronavirus

Le déclenchement de coronavirus Non seulement cela a provoqué une lutte contre la maladie, mais aussi une bataille contre ceux qui cherchent à profiter de la situation pour vendre de faux produits ou des remèdes miraculeux. Le cas le plus récent concerne Amazon, qui a commencé à supprimer certaines de ces listes.

Selon les informations de CNBC, Amazon a envoyé un e-mail aux magasins tiers qui vendent sur leur plateforme pour les informer que supprimera toute liste de produits qui assurent la guérison, le traitement ou l’élimination du coronavirus.

Un exemple de ceci est un pack de masques qui aurait empêché l’infection. Amazon a averti le vendeur qu’il supprimerait l’annonce du produit car il fait des allégations de marketing médical non approuvées sur le coronavirus et la grippe. Par conséquent, le produit ne peut pas être commercialisé aux États-Unis sans l’approbation de la FDA.

La stratégie fait partie de une initiative pour arrêter la désinformation sur le coronavirus à laquelle participent d’autres entreprises comme Facebook et Instagram, qui ont récemment annoncé qu’elles élimineraient toutes les fausses nouvelles de leurs plateformes. Amazon a une tâche complexe à accomplir, car de nombreux produits continuent d’être publiés dans leurs listes.

Dans La Chine, des entreprises comme Alibaba et JD.com ont dû faire face non seulement à faux produitsmais aussi avec le tendance à augmenter les prix des masques et d’autres alliés contre le coronavirus. Dans le cas d’Alibaba – également connu sous le nom de «l’Amazonie chinoise» – la situation va plus loin et ils ont collaboré avec les autorités pour appréhender les criminels Ils commercent avec des produits contrefaits ou de mauvaise qualité.

Amazon pourrait s’inspirer de la stratégie d’Alibaba, qui prétend avoir renforcé l’examen des produits liés aux coronavirus et qui utilise de faux algorithmes de détection de publication. Contrairement à son homologue chinois, la société de Jeff Bezos n’a pas révélé s’il dénoncerait à la police ceux qui profitent de la paranoïa populaire.

Un des problèmes les plus fréquents sur Amazon cela a à voir avec vendeurs externes, qui publient occasionnellement des articles qui passent sous le radar de détection et finissent par décevoir les gens. De faux produits, des imitations ou même des boîtes avec des pierres ou d’autres objets sont envoyés aux acheteurs.

