Amazon embauche 75 000 autres personnes pour l’urgence du coronavirus

Au cours des dernières semaines, la nouvelle pandémie coronavirus malheureusement, elle a arrêté de nombreuses petites et grandes entreprises dans le monde, entraînant un risque pour les employés et les propriétaires.

Parmi les entreprises qui ne se sont jamais arrêtées et qui ont en effet connu un boom en termes d’articles achetés, on retrouve certainement la plateforme e-commerce Amazon, qui est embaucher 75 000 personnes supplémentaires. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon embauche 75 nouveaux employés

Le géant de Seattle Amazon prévoit d’embaucher 75 000 nouveaux employés pour faire face à la hausse de la demande causée par le nouveau coronavirus et les blocages mondiaux, qui poussent évidemment les utilisateurs à acheter sur des plateformes en ligne. Ces nouvelles embauches s’ajoutent aux 100 000 emplois à temps plein et à temps partiel annoncés ces dernières semaines.

Dans un note le géant dirigé par Jess Bezos déclare: “Nous sommes fiers d’annoncer que l’engagement pour 100 000 emplois a été achevé et que les nouveaux employés travaillent déjà aux États-Unis. Nous continuons de connaître une augmentation de la demande et continuerons de créer 75 000 emplois supplémentaires. ” Du 16 au 22 février 2020, les six premiers mots clés les plus recherchés étaient les masques chirurgicaux, les masques ffp3, l’amuchina, etc., à partir du 23 février 2020, les utilisateurs se sont concentrés sur les achats à domicile.

Parmi les articles les plus achetés, nous trouvons des ensembles de gym, divers types de nourriture, des teintures capillaires, des produits pour la maison et le département de la maison et du jardin. Ale Agostini, L’auteur Hoepli et le directeur d’AvantGrade.com ont commenté: «Ce sont des données très intéressantes car elles nous indiquent dans quelle direction vont les nouveaux intérêts des consommateurs. Ce sont de nouvelles tendances qui aident également les entreprises à comprendre la voie à suivre pour revitaliser leur entreprise après la forte récession provoquée par la pandémie “.