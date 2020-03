Amazon embauchera 100 000 employés d’entrepôt dans un contexte de forte augmentation des achats en ligne provoquée par une pandémie – .

À l’intérieur d’un centre de livraison Amazon Prime Now à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Amazon prévoit d’embaucher 100 000 employés d’entrepôt supplémentaires pour suivre le volume des commandes passées par les clients dans le cadre d’une épidémie mondiale de COVID-19.

Amazon a déclaré lundi qu’il dépenserait plus de 350 millions de dollars pour augmenter les salaires des travailleurs des centres de distribution, des opérations de livraison et des magasins de détail. Les augmentations de salaire seront d’environ 2 $ de l’heure aux États-Unis, de 2 £ de l’heure au Royaume-Uni et d’environ 2 € de l’heure dans d’autres pays européens.

“Obtenir un élément prioritaire à votre porte est vital alors que les communautés pratiquent la distanciation sociale, en particulier pour les personnes âgées et d’autres personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents”, a déclaré Dave Clark, chef de l’équipe des opérations mondiales d’Amazon, dans un article de blog. «Nous constatons une augmentation significative de la demande, ce qui signifie que nos besoins en main-d’œuvre sont sans précédent pour cette période de l’année.»

Ces plans porteraient la main-d’œuvre mondiale d’Amazon à près de 900 000 personnes. L’entreprise a déclaré qu’elle comptait 798 000 travailleurs dans le monde en janvier, en hausse de 23% d’une année sur l’autre.

Des milliers d’Américains font du télétravail et s’auto-isolent pour ralentir la propagation de COVID-19, le nouveau coronavirus qui s’est rapidement transformé en pandémie mondiale. Les services de livraison Prime et Fresh d’Amazon sont confrontés à une forte demande et à des problèmes d’inventaire, car les employés d’entrepôt signalent une augmentation des volumes de commandes.

“Nous savons également que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées, car des emplois dans des domaines tels que l’hôtellerie, la restauration et les voyages sont perdus ou abandonnés dans le cadre de cette crise”, a déclaré Clark dans le blog. «Nous voulons que ces personnes sachent que nous les accueillons dans nos équipes jusqu’à ce que les choses redeviennent normales et que leur ancien employeur soit en mesure de les ramener.»

Amazon est en rupture de stock sur un certain nombre d’articles de base et d’articles populaires, selon la page de réponse COVID-19 de l’entreprise.

“Vous remarquerez également que certaines de nos promesses de livraison sont plus longues que d’habitude”, précise le site. «Nous travaillons 24 heures sur 24 avec nos partenaires commerciaux pour garantir la disponibilité de tous nos produits et apporter une capacité supplémentaire pour livrer toutes vos commandes.»

Le site Web d’Amazon Fresh avertit que les livraisons d’épicerie «peuvent être temporairement indisponibles en raison d’une demande accrue». Amazon Fresh n’avait pas de fenêtre de livraison disponible dans la région de Seattle lundi matin.

Amazon a élargi sa politique en matière de maladie pour offrir deux semaines de congé payé à tous les employés la semaine dernière et a conseillé le télétravail à tous les travailleurs qui le peuvent. Ce n’est pas une possibilité pour les employés d’entrepôt et les chauffeurs-livreurs qui alimentent le commerce électronique d’Amazon.

Amazon a lancé un fonds de 25 millions de dollars pour aider son réseau de chauffeurs-livreurs indépendants, de travailleurs d’Amazon Flex et d’employés saisonniers à faire face aux perturbations causées par l’épidémie la semaine dernière. L’Amazon Relief Fund accordera des subventions équivalant à environ deux semaines de salaire pour les travailleurs infectés par le virus ou mis en quarantaine. Des subventions sont également disponibles pour les travailleurs confrontés à des difficultés financières ou autres.

La vague d’embauche a été signalée pour la première fois par le Wall Street Journal.