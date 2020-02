Amazon est la dernière entreprise à quitter le GDC à cause du coronavirus

Le plus grand rassemblement annuel de développeurs de jeux vidéo professionnels (Conférence des développeurs de jeux) Vient de perdre une autre grande entreprise technologique en raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus. Amazon Web Services s’est retiré du salon 2020 en raison de “préoccupations persistantes concernant COVID-19”. Au lieu de cette non-participation, Amazon prévoit un “événement mondial en ligne” en mai. Lors de cet événement possible, Amazon montrera ce que son équipe AWS Game Tech montrerait initialement au GDC, avec quelques extras spéciaux. Vous en entendrez plus dans les semaines à venir, a déclaré Amazon. En outre, Amazon a également commencé à limiter les voyages «non essentiels» des employés aux États-Unis après avoir fait de même en Chine en janvier.

Amazon quitte l’événement avec d’autres géants de la technologie, mais néanmoins l’événement se tiendra

Le géant de l’Internet rejoint Facebook, Sony, EA, Epic Games, Microsoft, Kojima Productions et Unity Technologies parmi les principales marques qui ne participeront pas au GDC. Cela n’entraînera pas nécessairement la fermeture du GDC, car de nombreux développeurs (y compris des plus grands comme Google) sont encore impliqués dans l’événement. Un porte-parole de GDC a récemment déclaré à The Verge que l’événement se déroulerait “comme prévu”. Cependant, il est bon et juste de dire que l’événement prendra un ton très différent de celui des dernières années, en supposant qu’il se déroulera sans heurts.