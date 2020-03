Amazon estime que l’examen par le DoD de la victoire de Microsoft JEDI est trop étroit et demande une réévaluation en profondeur des offres – .

Pendant des mois, Amazon a plaidé auprès d’un tribunal fédéral pour ordonner au ministère de la Défense de revoir sa décision d’attribuer un contrat cloud lucratif et prestigieux pour rivaliser avec Microsoft. Plus tôt ce mois-ci, Amazon semblait avoir réalisé son souhait; le Pentagone a accepté de revoir une partie de l’offre de Microsoft. Mais des documents dévoilés mardi révèlent qu’Amazon lutte contre l’approche du gouvernement fédéral.

Le problème est le projet Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), un contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans pour déplacer les opérations du Pentagone vers le cloud. Amazon et Microsoft se disputent JEDI depuis des mois et sont maintenant engagés dans une bataille juridique avec le gouvernement fédéral pour cause de partialité présumée dans le processus d’approvisionnement.

Un porte-parole d’Amazon Web Services a déclaré que l’examen proposé par le ministère de la Défense était beaucoup trop étroit pour aborder l’ensemble des problèmes soulevés par la société. Le porte-parole a détaillé la position d’Amazon dans un communiqué:

«Nous sommes heureux de voir que le DoD reconnaît la nécessité de prendre des mesures correctives, mais nous craignons que l’approche proposée ne soit pas conçue pour fournir une réévaluation complète, équitable et efficace. Plus tôt dans le processus d’adjudication lorsque nous avons soumis 265 questions au DoD auxquelles il refusait de répondre et dans notre protestation où nous avons souligné de nombreuses lacunes importantes dans l’évaluation, il était clair qu’il y avait de nombreux problèmes avec la décision initiale du DoD. Au lieu de traiter l’ampleur des problèmes dans son action corrective proposée, la proposition du DoD se concentre uniquement sur la fourniture à Microsoft d’une «refonte» de son offre fatalement imparfaite tout en empêchant AWS d’ajuster ses propres prix en réponse aux nouveaux critères de stockage du DoD. Cette tentative de contourner les mesures correctives sans corriger tous les défauts graves signalés dans notre plainte soulève des questions importantes. »

En février, le tribunal a rendu une injonction temporaire interdisant au ministère de la Défense et à Microsoft de poursuivre le projet JEDI. L’injonction était fondée sur la prémisse que le DoD avait peut-être commis une erreur dans son évaluation de l’offre de Microsoft.

Plus tôt ce mois-ci, le DoD a déclaré qu’il souhaitait reconsidérer certaines parties de sa décision d’attribution à Microsoft et a demandé 120 jours pour examiner un problème lié aux «offres de marché en ligne».

Cependant, une porte-parole du Pentagone, Rachel VanJohnson, a déclaré au Washington Post à l’époque que le processus d’évaluation des offres était «juste et impartial».

“Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision de la Cour, nous devons examiner les conclusions de l’ordonnance de la Cour dans le but de garantir que nos combattants obtiendront cette technologie urgente et indispensable aussi rapidement et efficacement que possible”, a-t-elle déclaré. “En tant que tel, le Département a déterminé que la voie à suivre la meilleure et la plus efficace était de procéder à une réévaluation des propositions afin de répondre aux préoccupations notées de la Cour.”

Amazon demande maintenant au tribunal de rejeter la requête du gouvernement visant à revoir sa sentence à Microsoft. Au lieu de cela, Amazon souhaite que le tribunal demande au DoD de réévaluer les propositions en fonction de tous les problèmes soulevés par la société.

«Le gouvernement ne devrait pas être autorisé à céder aux mesures correctives pour préserver l’illusion que Microsoft a offert le prix le plus bas tout en perpétuant simultanément des obstacles concurrentiels pour AWS, le seul offrant qui a soumis une proposition conforme éligible à l’attribution», a déclaré Amazon dans sa motion.

Le cas d’Amazon repose sur l’hypothèse selon laquelle l’animosité personnelle du président Donald Trump envers l’entreprise a indûment influencé le résultat du concours JEDI.

Bien qu’Amazon ait longtemps été considéré comme le précurseur de JEDI, le DoD en a surpris beaucoup en attribuant le contrat à Microsoft l’automne dernier. Amazon attribue le résultat aux critiques publiques et privées de l’entreprise par Trump. En février, des documents judiciaires non scellés ont révélé qu’Amazon souhaitait déposer Trump et d’autres personnalités clés du ministère de la Défense dans le cadre de la procédure.

Microsoft a refusé de commenter la motion d’Amazon, mais a souligné les commentaires antérieurs du porte-parole Frank Shaw. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que Microsoft estime que «le ministère de la Défense a pris la bonne décision lors de l’attribution du contrat».

Shaw a déclaré à l’époque: «Sur deux ans, le DoD a examiné des dizaines de facteurs et sous-facteurs et a trouvé Microsoft égal ou supérieur à AWS sur chaque facteur. Nous restons convaincus que la proposition de Microsoft était technologiquement supérieure, continue d’offrir la meilleure valeur et est le bon choix pour le DoD. “

“Cependant, nous soutenons leur décision de reconsidérer un petit nombre de facteurs car c’est probablement le moyen le plus rapide de résoudre tous les problèmes et de fournir rapidement la technologie moderne nécessaire aux gens de nos forces armées”, a-t-il déclaré.

Lisez la requête d’Amazon s’opposant à l’examen du département de la Défense ci-dessous.

Amazon Motion de . sur Scribd