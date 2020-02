Amazon et eBay enquêtés par la Guardia di Finanza à cause du coronavirus

Au cours des derniers jours, Guardia di Finanza a acquis certains documents dans les bureaux des deux sociétés qui font partie de l’enquête sur les “manœuvres spéculatives”. Nous parlons Amazon et eBay.

Ces derniers, en effet, comme nous l’avions également anticipé ces derniers jours, ont fait grimper les prix de certains produits très recherchés dans le domaine des coronavirus. Nous parlons évidemment de masques et de désinfectants. Les codacons ont signalé jusqu’à 1700% de hausses. Voyons les détails de l’affaire.

Amazon et eBay sont visités par la Guardia di Finanza

la Guardia di Finanza a effectué des contrôles dans les bureaux d’Amazon et d’eBay à cause de la “faute” du coronavirus. L’unité de police économico-financière du Gdf à Milan vient d’acquérir des documents et des données dans les bureaux des deux sociétés. Ce dans le cadre de l’enquête des procureurs Tiziana Siciliano et Eugenio Fusco sur les “manœuvres spéculatives” sur les prix des masques et des gels désinfectants en ces jours d’urgence de coronavirus.

Une note du Codacons il explique: «Pour les masques, un suivi détaillé des Codacons sur les sites de vente en ligne enregistre des majorations pouvant atteindre + 1700%, tandis que pour les gels désinfectants pour les mains les augmentations atteignent + 650% (et non + 148% comme rapporté à tort) d’une autre association de consommateurs qui a fourni des données incorrectes. Il semble nécessaire de faire une demande pour masquer les pages d’Amazon et d’autres portails spécialisés dans les ventes en ligne où les produits liés au coronavirus continuent d’être annoncés à des prix anormaux. “

La plateforme eBay a répondu: “En ce qui concerne l’enquête criminelle relative aux articles vendus sur eBay.it à des prix gonflés à la suite de l’urgence du coronavirus en Italie, eBay confirme qu’il collabore avec les forces de l’ordre conformément à toutes les réglementations eBay en vigueur est une plate-forme qui relie les vendeurs et les acheteurs: les prix des produits individuels sont décidés indépendamment par les vendeurs, professionnels et privés, qui y opèrent, néanmoins l’utilisation de notre site implique l’interdiction de violer la loi, les droits d’autrui ou nos règles et agir contre toute violation. “

Alors que le colosse Amazon il a déclaré que «les partenaires commerciaux fixent les prix de leurs produits dans notre magasin et nous avons des règles pour les aider à définir ces prix de manière compétitive. Nous surveillons activement notre boutique et supprimons les offres qui violent nos règles. “