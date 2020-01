Amazon et Google poursuivis en justice par des représentants d’auteurs-compositeurs légendaires pour musique piratée sur leurs plateformes – .

(Photo .)

Amazon et Google n’ont pas réussi à contrôler leurs marchés de la musique et ont permis aux enregistrements piratés de proliférer, selon une série de poursuites judiciaires déposées la semaine dernière par des organisations représentant les meilleurs auteurs-compositeurs.

. a repéré trois actions en justice intentées jeudi contre Amazon dans l’État de Washington et trois autres en Californie contre Google. Le distributeur de contenu numérique Valleyarm et une entité appelée Limitless Int. Des enregistrements sont également impliqués dans les affaires.

Les costumes sont presque identiques, alléguant que Limitless vend des chansons piratées sur Amazon et les plates-formes musicales de Google de presque toutes les grandes stars des années 1930 aux années 1960, y compris Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Louis Armstrong, Billie Holiday et plus encore. Les poursuites judiciaires exposent plusieurs exemples de versions «illicites» illimitées d’albums populaires sur les magasins de musique des sociétés apparaissant côte à côte dans les recherches avec les versions légitimes des maisons de disques. Amazon et Google, allèguent les poursuites, sont responsables parce qu’ils n’ont pas réprimé la musique piratée vendue dans leurs magasins.

“Tout cela aurait dû montrer clairement que Limitless mène une énorme opération de piratage musical”, selon l’un des procès contre Amazon. «Valleyarm et Amazon ont choisi d’ignorer les preuves de piratage et de participer à l’infraction à grande échelle.»

Nous avons contacté Amazon et Google pour obtenir des commentaires, et nous mettrons à jour ce message si nous entendons de nouveau.

Les documents judiciaires juxtaposent les couvertures d’albums avec les offres piratées présumées de Limitless. (Photos via les documents judiciaires)

Les plaignants représentent les auteurs-compositeurs légendaires Harry Warren («That’s Amore», «Jeepers Creepers», Chattanooga Choo Choo »); Ray Henderson («La vie est un bol de cerises», «Bye, bye Blackbird», «Five Foot Two and Eyes of Blue»); et Harold Arlen (“Over the Rainbow”, “Ce n’est qu’une lune de papier”, “Stormy Weather”).

Les maisons de disques et autres organisations préoccupées par le piratage de musique ont poursuivi des individus qui téléchargent des chansons en ligne mais ont donné un laissez-passer aux plus grands délinquants, soutiennent les poursuites. Les magasins de musique numérique ne font pas leur part pour lutter contre le piratage comme le ferait un magasin de disques de brique et de mortier dans le passé, selon les costumes.

Des costumes:

Il est difficile d’imaginer qu’une personne entrant dans Tower Records, dans la rue, les bras pleins de CD et de disques vinyles et prétendant être le label de Frank Sinatra, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, pourrait réussir à faire vendre ce des copies piratées juste à côté des mêmes albums sortis par les légendaires maisons de disques, Capitol, RCA et Columbia, et à un prix inférieur.

Pourtant, cette pratique exacte se produit tous les jours dans le secteur de la musique numérique, où l’espace de stockage numérique est illimité (par exemple, il y a plus de 50 millions d’enregistrements dans le magasin de musique Amazon) et une volonté complète des magasins de musique numérique de rechercher et les enregistrements emblématiques de toute source, légitimes ou non, à condition qu’ils participent au partage des bénéfices.

L’année dernière, la succession d’Arlen a poursuivi Amazon, Google, Apple, Microsoft et Pandora pour une plainte similaire.

L’énorme place de marché des vendeurs tiers d’Amazon a considérablement augmenté le nombre d’articles disponibles sur la plate-forme, mais cela a également rendu plus difficile pour le géant de la technologie d’identifier et de démarrer des produits bidons à partir de ses magasins numériques. Amazon a intensifié sa surveillance des contrefacteurs ces dernières années, et maintenant les responsables fédéraux de l’application des lois répriment également.

Amazon a déclaré avoir dépensé 400 millions de dollars en technologie pour lutter contre les contrefaçons en 2018, et plus de 5000 personnes travaillent sur le problème. Le géant de la technologie fait pression pour que des sanctions fédérales plus sévères soient imposées aux contrefacteurs. Le chef des consommateurs d’Amazon, Jeff Wilke, a déclaré en octobre que la société devait en faire plus si elle voulait continuer d’être une marque de vente au détail de confiance.

“Nous devons être vigilants et prêts à dépenser des centaines de millions et éventuellement des milliards de dollars pour protéger nos clients”, a déclaré Wilke lors de la conférence Tech Live du Wall Street Journal l’année dernière.

Les plaignants dans les poursuites font valoir qu’Amazon, Google, Limitless et Valleyarm portent atteinte à leurs droits d’auteur. Ils demandent des dommages et intérêts ainsi qu’une injonction interdisant aux accusés de continuer à vendre la musique prétendument piratée.

Les plateformes de musique numérique et les auteurs-compositeurs se sont battus devant les tribunaux pour des désaccords antérieurs, comme le problème de l’année dernière concernant les redevances. Spotify a payé 1,6 milliard de dollars en décembre 2018 pour régler une affaire de violation du droit d’auteur avec l’éditeur de musique Wixen Music Publishing.

Amazon a annoncé la semaine dernière que son service Amazon Music avait dépassé les 55 millions de clients, toujours loin derrière le leader du marché Spotify, mais se rapprochant de la deuxième place d’Apple Music.

Le service de streaming de Google s’appelle Google Play Music; YouTube, propriété de Google, exploite également YouTube Music.

Voici l’un des procès contre Amazon et un contre Google.

Henderson v.Amazon de Nat Levy sur Scribd

Henderson v. Google de Nat Levy sur Scribd