Amazon et la NFL renouvellent leur offre de streaming “Thursday Night Football” – et ajoutent un match du samedi – .

Un jeu de «Thursday Night Football» comme on le voit sur Amazon Prime Video. (Capture d’écran Amazon / NFL)

Les amateurs de sport qui manquent le baseball, le basket-ball, le hockey, le soccer et à peu près tout ce qui devrait être en jeu en ce moment laissent espérer le retour du football à l’automne. Et Amazon est là avec eux, car le géant de la technologie a annoncé mercredi qu’il diffusera à nouveau le flux numérique en direct de “Thursday Night Football”.

La National Football League et Amazon ont conclu un accord pluriannuel pour renouveler leur partenariat exclusif, qui porte 11 matchs diffusés par FOX à la télévision à un public qui regarde sur Prime Video et Twitch sur une variété de sites, d’applications et d’appareils.

Amazon a déclaré que les jeux étaient disponibles pour 150 millions de membres Prime payés dans plus de 200 pays. La société a repris les droits de diffusion en continu de «TNF» sur Twitter en 2017.

Le nouvel accord apporte le droit de diffuser exclusivement un jeu de saison régulière dans le monde entier sur Prime Video et Twitch. Ce match se jouera un samedi dans la seconde moitié de la saison régulière 2020 – et sera toujours télévisé sur les marchés locaux des équipes participantes.

“Alors que notre relation s’est élargie, Amazon est devenu un partenaire de confiance et apprécié de la NFL”, a déclaré Brian Rolapp, directeur des médias et des affaires de la NFL, dans un communiqué de presse. «L’extension de ce partenariat autour du« football du jeudi soir »poursuit notre mission essentielle de fournir des matchs de la NFL au plus grand nombre de fans de la manière la plus large possible aux États-Unis et dans le monde.»

La version d’Amazon de “TNF” sur Prime Video et Twitch apporte des fonctionnalités de visualisation interactive uniques, telles que X-Ray et Next Gen Stats optimisées par Amazon Web Services, qui visent à rapprocher les fans du jeu.

AWS est le fournisseur officiel de cloud et de machine learning pour la plate-forme Next Gen Stats, qui fournit des données de localisation, la vitesse et l’accélération en temps réel pour chaque joueur à chaque partie. AWS a également aidé à propulser le récent – et entièrement distant – NFL Draft.

Les membres qui regardent sur Prime peuvent choisir de regarder la diffusion FOX, la couverture en espagnol FOX Deportes et plusieurs autres options audio.

“Nous savons que les membres Prime et la communauté Twitch du monde entier adorent la NFL, et nous restons déterminés à leur offrir la meilleure et la plus personnalisable expérience de streaming possible, avec une large sélection de contenus premium disponibles à portée de main”, a déclaré Marie Donoghue, vice président de Global Sports Video sur Amazon.

L’audience moyenne de «TNF» en 2019 était de 15,4 millions de téléspectateurs. Le streaming numérique sur les propriétés mobiles Prime Video, Twitch, NFL numérique, FOX Sports numérique et Verizon Media a dépassé une audience moyenne de plus d’un million de minutes, en hausse de 43% par rapport à 2018.

L’accord de streaming NFL fait partie de la branche vidéo croissante d’Amazon qui comprend la vidéothèque Prime de l’entreprise; son unité de production Amazon Studios; et d’autres offres de streaming en direct liées au sport.

La saison 5 de la série documentaire Amazon Original “All or Nothing”, produite par NFL Films, a été présentée en février avec “All or Nothing: The Philadelphia Eagles”, exclusivement sur Prime Video.