Amazon et Microsoft limitent les voyages des employés en Chine alors que les géants de la technologie réagissent à la propagation du coronavirus – .

La vue de l’intérieur d’un bâtiment Amazon à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon, Microsoft et d’autres géants de la technologie limitent les déplacements des employés vers et depuis la Chine à la suite de l’inquiétude suscitée par la propagation du coronavirus, qui a tué plus de 130 personnes et infecté 6 000 personnes.

“Nous accordons une grande valeur et nous nous concentrons sur le bien-être et la sécurité de nos employés”, a déclaré mercredi un porte-parole d’Amazon. «Par prudence, nous limitons les voyages d’affaires à destination et en provenance de Chine jusqu’à nouvel ordre et encourageons nos employés à suivre les directives de santé et de sécurité fournies par les agences de santé internationales telles que les CDC et l’OMS.» Les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur les voyages ont été mis à jour cette semaine.

Amazon recommande aux employés qui reviennent ou qui reviendront d’une des provinces chinoises concernées de travailler à domicile pendant une période de 14 jours. En cas de symptômes, l’entreprise demande aux employés de consulter un médecin avant de retourner au bureau. CNBC a indiqué qu’Amazon n’avait pas de bureaux à Wuhan, en Chine, où la majorité des cas de coronavirus ont été signalés. Mais il possède des bureaux dans d’autres régions du pays.

«La santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles est une priorité absolue», a déclaré un porte-parole de Microsoft. «Sur la base de l’évaluation des risques communiquée par les autorités sanitaires mondiales, nous avons conseillé aux employés en Chine de travailler à domicile et d’annuler tous les voyages d’affaires non essentiels jusqu’au 9 février 2020.» Facebook, Google et Apple ont également pris des précautions concernant les voyages et le travail en Chine, et Forbes a indiqué que Google a temporairement fermé tous ses bureaux dans le pays.