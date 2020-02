Amazon et Microsoft soutiennent la proposition de taxe professionnelle en percée dans la lutte contre le sans-abrisme – .

Des panneaux «Tax Amazon» ornent un événement 2018 organisé par le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant. (Photo .)

La communauté des affaires de la région de Seattle jette son poids derrière une proposition visant à taxer les entreprises bien rémunérées de la région pour financer le logement et les services pour les sans-abri.

Amazon, Alaska Airlines, Expedia, Microsoft, Zillow et d’autres ont envoyé une déclaration conjointe aux législateurs de l’État de Washington à l’appui d’une législation qui permettrait au comté de King d’imposer la masse salariale des entreprises qui atteignent certains seuils.

Le soutien de l’industrie de la technologie donne un coup de pouce au projet de loi et suggère que le sort de la législation ne sera pas le même que le débat chargé sur la «taxe d’entrée» qui a consommé la politique de Seattle en 2018. Cependant, la question de savoir si Seattle sera en mesure de promulguer des taxes professionnelles supplémentaires en vertu de la proposition est toujours en cours d’élaboration.

La déclaration conjointe souligne la nécessité de trouver des solutions à la crise des sans-abri qui sévit dans la région de Seattle depuis des années. Cela double également le désir du monde des affaires d’adopter une approche régionale de la question, plutôt que des villes du comté de King qui imposent leurs propres taxes et mesures:

La crise de l’itinérance, dont des milliers de personnes et de familles sans abri dormant à l’extérieur, la demande accrue de logements abordables, les préoccupations concernant la sécurité publique et le besoin de plus de ressources comportementales et de santé mentale affectent directement les personnes et les familles qui vivent et travaillent dans les communautés de notre région. C’est pourquoi nous nous unissons pour préconiser une approche régionale coordonnée plutôt qu’une solution fragmentaire. Nous pensons que le moyen le plus impactant de contribuer à répondre à ces besoins consiste en une nouvelle taxe professionnelle imposée à un niveau raisonnable et responsable des résultats de l’itinérance et du logement abordable. Nous sommes encouragés par les efforts déployés à Olympie qui fourniraient des logements et des services abordables supplémentaires pour faire face à la crise de l’itinérance et de la sécurité publique, mais nous pensons qu’il est essentiel que cette législation inclue une approche régionale pour résoudre un problème régional. Nous reconnaissons que cette conversation ne fait que commencer, et nous sommes impatients de travailler avec les législateurs, le gouverneur ainsi que les élus locaux dans tout le comté de King, les syndicats et d’autres défenseurs dans un véritable effort de collaboration pour enfin progresser sur cette question et au en même temps continuer à encourager la création d’emplois et d’investissements dans la région.

Le projet de loi autorise l’autorité régionale des sans-abri du comté de King à taxer les salaires que les entreprises versent aux employés qui gagnent plus de 150 000 $ par an. Elle ne s’applique pas aux entreprises de moins de 50 employés, à moins que plus de 50% des employés de ces petites entreprises gagnent plus de 150 000 $ par an. La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, championne de la législation, estime que la taxe sur les salaires augmenterait 121 millions de dollars chaque année où elle est en vigueur.

Dans son projet initial, le projet de loi n’empêche pas les villes du comté de King de passer leurs propres taxes professionnelles pour financer le logement et les services aux sans-abri. Cela pourrait devenir un point de blocage majeur à mesure que la législation est débattue. Si une préemption est ajoutée au projet de loi, cela empêcherait Seattle de passer une autre ordonnance comme la taxe d’entrée.

Le conseil municipal de Seattle a adopté l’ordonnance il y a deux ans seulement pour l’abroger quelques semaines plus tard au milieu de l’opposition des milieux d’affaires. Il aurait permis de collecter des fonds pour des logements abordables et des services aux sans-abri en taxant les entreprises les plus rentables de la ville par employé. Le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, a surnommé la loi «Amazon Tax» et a promis d’adopter une nouvelle législation cette année visant le géant de la technologie.

“Nous nous félicitons de l’annonce selon laquelle le comté de King pourrait gagner la capacité de taxer les grandes entreprises, mais notre mouvement a tiré la leçon de l’abrogation de la taxe Amazon 2018”, a déclaré Sawant dans un article sur Facebook. «Nous ne ferons pas confiance aux politiciens d’entreprise pour résister aux brimades de Bezos et de ses amis milliardaires. Nous continuerons à nous organiser et nous gagnerons la plus grande taxe Amazon possible sur la base de la force de notre mouvement. »

Le comité des finances de l’État de Washington a tenu mardi matin une audience sur le projet de loi sur les charges sociales. Plusieurs dirigeants technologiques ont témoigné de leur soutien au projet de loi, notamment Richard de Sam Lazaro, responsable des affaires gouvernementales d’Expedia, et Dan Price, PDG de Gravity Payments.

“Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes systémiques par des solutions privées”, a déclaré Price au comité. “Cela ne peut pas être fait. Nous avons essayé encore et encore. Nous avons besoin de vous tous pour intensifier vos efforts et avoir les solutions démocratiques et systémiques qui créeront l’intégrité du système dont nous faisons tous partie. Veuillez le faire en appuyant ce projet de loi. »