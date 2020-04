Amazon fait face à des défis sans précédent alors que des dizaines de ses entrepôts sont aux prises avec des épidémies de COVID-19 – .

Un Amazon Fulfillment Center dans l’État de Washington. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Au moins 30 des centres de distribution qui alimentent les activités de commerce électronique d’Amazon ont des épidémies de COVID-19, selon les informations locales et les comptes des employés. Les cas de montage provoquent des débrayages, de la frustration et un défi sans précédent pour une entreprise de technologie qui se trouve au centre de la pandémie de coronavirus.

Amazon dit qu’il va faire beaucoup d’efforts pour protéger les employés de première ligne, mais les employés actuels et anciens qui ont parlé à . pour cette histoire disent que ses déclarations ne correspondent pas toujours à l’expérience dans l’entrepôt. Les inquiétudes des employés ont bouillonné sous la forme de débrayages dans les centres de distribution de New York, Chicago et Détroit cette semaine, avec des travailleurs demandant à Amazon de fermer les installations avec des cas confirmés pour un nettoyage en profondeur.

Les épidémies et les troubles des employés surviennent à un moment où Amazon a désespérément besoin de toutes les mains sur le pont. La société a enregistré une forte augmentation des commandes dans les semaines qui ont suivi la pénétration du virus dans le pays. De nombreux envois sont retardés et les consommateurs à travers le pays ne peuvent pas commander d’épicerie via le service Amazon Fresh.

Les dirigeants d’Amazon assument désormais la responsabilité de fournir à des milliers d’Américains sous ordres d’isolement les articles dont ils ont besoin, d’atténuer les épidémies de virus dans leurs installations et de maintenir un moteur de livraison et de logistique mondial fredonnant pendant une pandémie.

Pendant ce temps, les travailleurs des entrepôts d’Amazon sont confrontés à des décisions difficiles et à des compromis.

À l’intérieur des entrepôts d’Amazon

Frank Eliason travaille dans un centre de distribution Amazon dans le New Jersey où deux de ses collègues ont été testés positifs pour COVID-19. L’homme de 47 ans est considéré à risque de contracter la maladie car il souffre de diabète. Il a également deux filles à la maison qu’il craint d’infecter.

«Les employés ont peur», a-t-il déclaré. “J’ai peur. Je ne veux pas apporter cela à ma famille. Il s’agit d’un événement sans précédent. Il n’y a pas de manuel pour les employés ou les entreprises. »

Amazon ne dirait pas combien d’entrepôts ont des cas COVID-19, mais les rapports de nouvelles locales et une liste de suivi dans un groupe Facebook d’employés privés indiquent qu’au moins 30 des 175 centres de distribution d’Amazon sont concernés. Les travailleurs de plusieurs entrepôts d’Amazon organisent des débrayages pour exiger que l’entreprise ferme temporairement les installations de nettoyage. Il s’agit d’une position soutenue par Amazon Employees for Climate Justice, un groupe d’activisme créé par des cols blancs pour la plupart au siège de l’entreprise à Seattle.

“Pour être honnête, chaque établissement qui contient des cas positifs doit être fermé et nettoyé à l’intérieur et à l’extérieur”, a déclaré un employé d’Oklahoma City qui a demandé à ne pas être identifié car il craignait des représailles d’Amazon.

Les employés d’Amazon dans un centre de distribution à Staten Island ont fait la même demande lorsqu’ils ont quitté le travail lundi. Amazon a licencié l’organisateur de la manifestation, Christian Smalls, affirmant qu’il mettait ses collègues en danger en brisant la quarantaine. La manifestation de New York était l’une des nombreuses manifestations organisées dans le pays par des employés d’entrepôt d’Amazonie de plus en plus inquiets.

Les employés d’entrepôt d’Amazon ont manifesté parce que les gens tombent malades au travail.

Leurs demandes n’étaient pas radicales: un lieu de travail plus sûr, des équipements de protection et des congés de maladie payés.

La réponse d’Amazon? Représailles en licenciant un travailleur qui a aidé à organiser la sortie. C’est absolument immoral. https://t.co/qBfGrDx53l

– Bernie Sanders (@SenSanders) 1 avril 2020

“Je suis assis ici en ce moment, essayant de décider si aujourd’hui est le jour où je vais tomber malade”, a déclaré Eliason. «Est-ce que je veux vraiment entrer? C’est une question à laquelle je réfléchis chaque jour. »

Eliason a déclaré qu’il soutenait la décision d’Amazon de licencier Smalls, «en supposant que l’employé qui avait été licencié ait été mis en quarantaine avec salaire. Je m’inquiète chaque jour que des gens qui arrivent sciemment ou inconsciemment soient malades. »

Selon le porte-parole Timothy Carter, Amazon consulte les responsables de la santé publique et les experts médicaux pour décider de fermer ou non un entrepôt contaminé.

«Notre processus évalue également où l’employé était dans le bâtiment, pendant combien de temps, combien de temps s’est écoulé depuis qu’il était sur place, et avec qui il a interagi, entre autres», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Si quelqu’un n’est pas resté dans le bâtiment pendant un certain temps, il n’était sur place que brièvement, ou la zone dans laquelle il se trouvait avait déjà été nettoyée en profondeur plusieurs fois dans le cadre normal des activités, nous n’aurions peut-être pas besoin de fermer.»

Nouveau protocole d’Amazon

Amazon a effectué plus de 150 «changements de processus importants» en réponse à l’épidémie de COVID-19, selon un article de blog du PDG des opérations mondiales Dave Clark.

Dimanche, Amazon a commencé à contrôler la température des employés dans les entrepôts de New York et de la région de Seattle, envoyant toute personne qui s’inscrit au-dessus de 100,4 degrés à la maison. Clark a déclaré qu’Amazon déploierait un contrôle de la température dans ses installations, y compris les magasins Whole Foods, la semaine prochaine.

Amazon a étendu ses politiques en matière de maladie, accordant deux semaines de congé payé aux employés dont le test de COVID-19 est positif ou qui sont mis en quarantaine en raison de l’exposition. L’entreprise offre également des congés sans solde illimités à tous ses employés.

À l’intérieur d’un centre de livraison Amazon Prime Now à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Clark a déclaré que les lingettes désinfectantes et le désinfectant pour les mains sont facilement disponibles dans tous les centres de traitement des commandes, bien que certains travailleurs disent qu’ils n’ont pas accès à ces fournitures.

«Ils ne nous fournissent pas l’EPI ou les produits de nettoyage appropriés pour garantir que nos zones sont nettoyées après chaque quart de travail», a déclaré le travailleur d’Oklahoma City qui a demandé à rester anonyme. «J’apporte mon propre Lysol pour assurer le nettoyage de ma zone. On nous a dit que chaque service et chaque station auraient leurs propres produits à nettoyer. Rien n’est apparu. “

Il existe une pénurie mondiale d’équipements de protection individuelle (EPI) que même la vaste chaîne d’approvisionnement d’Amazon a du mal à combler. Amazon a commandé des millions de masques pour les employés du centre de distribution il y a des semaines et ces fournitures commencent à arriver, selon Clark. Tous les masques N-95 qui sont essentiels pour les travailleurs de la santé seront donnés ou vendus à des fournisseurs de soins médicaux au prix coûtant. Amazon oblige les employés de l’entrepôt à maintenir une distance d’au moins six pieds les uns des autres et a annulé les réunions quotidiennes debout qui rapprochent les employés les uns des autres.

Il est difficile de conceptualiser la taille d’un centre de distribution Amazon, qui peut aller de 400 000 à 1 million de pieds carrés. Un entrepôt typique d’Amazon est comparable à 10 terrains de football alignés.

“Le nettoyage et la désinfection d’un entrepôt entier (sans parler de plusieurs entrepôts) semblent incroyablement intimidants”, a déclaré Scott Meschke, microbiologiste spécialisé dans les agents pathogènes au département des sciences de la santé au travail de l’Université de Washington, dans un courriel.

Les Centers for Disease Control n’ont pas de directives de nettoyage spécifiques pour les entrepôts, mais recommandent que d’autres installations ferment les zones visitées par les personnes infectées, ventilent et «attendent 24 heures ou aussi longtemps que possible avant de commencer le nettoyage et la désinfection»

“Un problème potentiel avec la fermeture d’une installation pour le nettoyage est qu’en l’absence d’un plan plus global pour contrôler la propagation, il est probable que la contamination puisse être réintroduite par des travailleurs infectés”, a déclaré Meschke.

Une bouée de sauvetage isolée

Washington, Californie, New York et d’autres juridictions à travers le pays ont mis en place des ordonnances d’isolement obligatoires, obligeant des milliers de consommateurs à se tourner vers les achats en ligne alors qu’ils auraient autrement visité un magasin.

Le mois dernier, Amazon a annoncé son intention d’embaucher 100 000 nouveaux employés d’entrepôt pour couvrir les employés malades et répondre à la forte augmentation des commandes de clients pratiquant la distanciation sociale. Clark a déclaré jeudi que l’entreprise avait déjà embauché 80 000 personnes.

Les analystes de Jefferies ont mené deux sondages auprès d’environ 630 adultes américains les 10 et 27 mars qui montrent comment la pandémie influence la demande de produits d’Amazon et la puissance de livraison. Amazon est le seul détaillant en ligne à avoir vu les consommateurs augmenter leurs dépenses, selon les sondages. Le pourcentage de consommateurs qui ont déclaré dépenser plus sur Amazon est passé de 14% à 34%. Selon l’analyse, les consommateurs dépensent moins sur d’autres sites, comme eBay, Chewy et Etsy.

Bien que le passage aux achats en ligne ne soit pas nouveau, son accélération due à la pandémie a été désastreuse pour le commerce de détail. Nordstrom, Macy’s, Kohl’s et d’autres sont en train de fermer des magasins et d’empêcher des employés alors que les achats traditionnels s’arrêtent. Les ordres généraux de distanciation sociale à l’origine de cette tendance sont temporaires, mais le passage aux achats en ligne ne l’est peut-être pas.

“Ce n’est pas simplement fondé sur une augmentation ponctuelle au premier et au deuxième trimestre, car les consommateurs ont été contraints de rester à la maison … nous pensons que la toile de fond actuelle offre un confort supplémentaire et une prise de conscience de l’achat de produits de base à la maison, ce qui aura [a] impact durable », écrivent les analystes de William Blair.

À l’intérieur d’un centre de distribution Amazon à Washington. (Photo .)

Mais la flambée de la demande n’est peut-être pas la bouée financière d’Amazon qu’elle semble être à première vue. Amazon dépense plus de 350 millions de dollars pour sa réponse à la pandémie, selon Clark.

“Nous prévoyons aller bien au-delà de notre investissement initial de 350 millions de dollars en rémunération supplémentaire, et nous le ferons avec plaisir”, a-t-il déclaré.

Amazon a augmenté son salaire minimum dans les entrepôts de 2 $ à 17 $ le mois dernier et les centres de distribution ont temporairement cessé d’accepter les expéditions d’articles non essentiels afin que l’entreprise puisse réapprovisionner les articles ménagers et les fournitures médicales.

«Cela pourrait être un vent contraire pour Amazon, partiellement compensé par une demande plus importante que prévu d’articles d’épicerie et d’autres produits de base, y compris des articles liés à la santé», a écrit Mark Mahaney, analyste chez RBC Capital Markets. Cette entreprise a abaissé ses estimations de revenus pour Amazon cette année en raison de l’impact du coronavirus.

Pourtant, Mahaney estime que «Amazon est mieux positionné que la plupart des autres noms de notre univers de couverture pour résister à cette incertitude macro-économique étant donné la diversité de ses activités.»

L’empire tentaculaire d’Amazon comprend sa branche cloud lucrative, ses activités publicitaires en croissance et sa chaîne d’épiceries.

La résilience relative d’Amazon pourrait remodeler le paysage du commerce électronique lorsque la menace du coronavirus passera. Des millions d’Américains signalent des pertes d’emplois à un moment où Amazon embauche. Les magasins de détail ferment leurs portes à un moment où la demande d’Amazon augmente. Bien que le géant de la technologie ne soit pas à l’abri des turbulences économiques, il pourrait sortir de la crise dans une position plus dominante qu’auparavant.