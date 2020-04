Amazon «fait une offre élevée et perdue» sur JEDI, selon Microsoft après la publication du rapport de surveillance du DoD – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Microsoft a visé mercredi Amazon dans un article de blog, accusant son rival de rechercher un avantage injuste alors que les deux sociétés se serrent la corne sur le contrat JEDI du Pentagone.

Le ministère de la Défense a attribué le projet d’infrastructure de défense d’entreprise commune à Microsoft l’année dernière malgré l’avantage apparent d’Amazon pendant le processus d’appel d’offres. Amazon a poursuivi en justice, affirmant que l’animosité personnelle du président Donald Trump envers la société et son PDG, Jeff Bezos, avaient influencé le résultat.

Microsoft affirme qu’Amazon «a fait une offre élevée et perdue» et affirme qu’Amazon pourrait utiliser comme avantage les informations exclusives obtenues grâce au procès.

“Amazon voudrait vous faire croire qu’il a perdu le prix en raison d’un parti pris au plus haut niveau du gouvernement”, a écrit Jon Palmer, avocat général adjoint de Microsoft, dans le blog. “Mais Amazon, seul, est responsable des prix qu’il propose.”

Amazon voudrait vous faire croire qu’il a perdu le prix en raison d’un parti pris aux plus hauts niveaux du gouvernement. Mais Amazon, seul, est responsable du prix qu’il a offert.

Microsoft a été enhardi par un rapport publié mercredi par l’inspecteur général du ministère de la Défense. Le rapport n’a trouvé aucune preuve que Trump a influencé de manière inappropriée le processus d’approvisionnement JEDI, bien que le bureau de l’inspecteur ait déclaré que la Maison Blanche avait empêché certains témoins du DoD de répondre aux questions.

L’inspecteur général a également constaté que le ministère de la Défense avait indûment fourni à Amazon des informations exclusives de Microsoft par le biais de documents non expurgés.

«En divulguant les informations propriétaires de Microsoft, le DoD a également potentiellement conféré à AWS un avantage indu sur le marché des services cloud», indique le rapport.

Mettre à jour: Amazon a publié cette déclaration en réponse au rapport de l’inspecteur général:

“Ce rapport ne nous dit pas grand-chose. Il ne dit rien sur le bien-fondé de la sentence, qui, nous le savons, est très discutable sur la base des récentes déclarations du juge et de la demande du gouvernement de revenir en arrière et de prendre des mesures correctives. Et, il est clair que ce rapport n’a pas pu évaluer l’ingérence politique car plusieurs témoins du DoD ont été chargés par la Maison Blanche de ne pas répondre aux questions de l’IG sur les communications entre la Maison Blanche et les responsables du DoD. Le refus de la Maison-Blanche de coopérer à l’enquête de l’IG est une nouvelle tentative flagrante d’éviter un examen significatif et transparent de l’attribution du contrat JEDI. »

Le juge chargé de l’affaire a émis une injonction temporaire interdisant à Microsoft et au DoD de poursuivre le projet en raison d’une erreur potentielle dans l’évaluation par le gouvernement des propositions. Le ministère de la Défense a demandé 120 jours pour régler le problème.

Amazon dit que l’examen du DoD est trop étroit. La société demande au juge d’ordonner au Pentagone de relancer le processus d’appel d’offres, ce que Microsoft prétendrait injuste compte tenu des divulgations.

“[Amazon] souhaite que le DoD revienne en arrière et refasse son évaluation de nombreux problèmes dans l’espoir de sauver sa proposition perdue », a écrit Palmer. “Amazon, en tant que soumissionnaire non retenu, a légalement reçu des informations sur le prix gagnant de Microsoft.”

Chaque entreprise a présenté son dossier dans des mémoires déposés mercredi.

Le document déposé par Amazon affirme que l’offre de Microsoft n’était pas conforme aux directives définies par le ministère de la Défense au début du concours.

«Le DoD ne peut pas répondre aux exigences techniques de Gererry pour répondre à l’offre non conforme de Microsoft, mais tenir AWS aux prix qui ont été proposés en relation avec une réponse conforme aux exigences techniques qui seront bientôt disparues de la demande de soumissions d’origine», explique le mémoire d’Amazon.

Le gagnant final du contrat JEDI sera chargé de créer un nuage de guerre pour l’armée qui pourrait coûter jusqu’à 10 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

“Amazon a établi ses prix pour l’ensemble de l’approvisionnement, et ce n’était pas assez bon pour gagner”, a déclaré Palmer dans le blog. «Et maintenant, il veut refaire. Ce n’est pas bon pour nos combattants. Ce n’est pas bon pour la confiance dans les marchés publics. Ce n’est bon pour personne sauf Amazon. “