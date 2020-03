Amazon fera un don de 5 millions de dollars pour aider les petites entreprises à proximité de son siège social à atténuer les pertes de coronavirus – .

Marque Amazon sur un tramway de Seattle à South Lake Union. Les bureaux de Google à Seattle sont visibles au sud. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon s’est engagé mardi à faire un don de 5 millions de dollars aux petites entreprises autour de son siège social de Seattle qui seront affectées par des milliers de techniciens travaillant au télétravail en réponse à l’épidémie de COVID-19.

Le Neighbourhood Small Business Relief Fund accordera des subventions en espèces aux entreprises situées à proximité des bureaux d’Amazon à Seattle et Bellevue, Washington, qui dépendent de la circulation piétonnière qui caractérise généralement un siège technologique animé. Les entreprises comptant moins de 50 employés ou moins de 7 millions de dollars de revenus annuels seront éligibles. On demandera aux entreprises qui demandent des subventions combien de revenus elles s’attendent à perdre en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

«Ces entreprises soutiennent des dizaines de milliers d’emplois locaux qui sont un élément essentiel de l’économie de Seattle et de Puget Sound», a écrit John Schoettler, directeur immobilier mondial d’Amazon, dans un article de blog. «Ce sont nos amis et nos voisins, et nous pensons qu’il est important d’essayer de les aider à faire face aux défis économiques susceptibles de découler de l’épidémie de COVID-19.»

Schoettler a déclaré qu’un tiers administrera les subventions et commencera à les distribuer en avril.

Le fonds est l’une des nombreuses mesures prises par Amazon pour tenter d’atténuer les conséquences de l’épidémie de coronavirus dans la région de Seattle. Amazon et Microsoft ont chacun fait don d’un million de dollars lundi pour former un nouveau fonds de secours contre les coronavirus en partenariat avec des agences gouvernementales et des organisations à but non lucratif dans la région de Seattle.

Amazon et d’autres grandes sociétés technologiques de Seattle se sont engagées à continuer de payer un salaire normal aux travailleurs horaires qui soutiennent leur siège social, même si leurs heures sont réduites. Amazon a également déclaré aux employés de l’entrepôt que les congés non rémunérés ne compteraient pas pour eux, et a assoupli d’autres restrictions de fréquentation, selon CNBC.

Les entreprises de la région de Seattle demandent à tous les employés qui peuvent travailler à domicile de le faire sur la recommandation des responsables de la santé publique. Plus de 160 personnes dans l’État de Washington ont été testées positives pour le virus et 22 en sont mortes.