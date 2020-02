Amazon filtre les spécifications du Galaxy S20

Quelques jours après la présentation officielle de la génération Samsung Galaxy S20, les caractéristiques de l’un des appareils qui le composeront sont solidifiées. Récemment, c’est la version Amazon pour les Émirats arabes unis qui a répertorié un smarpthone avec le numéro de modèle SM-G980F, qui correspond à la base et à la norme.

Le fait que la version Amazon pour les Émirats arabes unis ait répertorié les modèle standard du Galaxy S20 permet de connaître et de confirmer bon nombre de ses caractéristiques, Écran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hzrésolution native QHD + et rapport d’aspect 20: 9; la caméra frontale de 10 mégapixels; en plus d’une caméra Téléobjectif arrière 64 mégapixels Avec zoom optique 3x, zoom numérique 30x et capable d’enregistrer des vidéos à 8K et 30fps. Une rumeur plus récente a indiqué que la configuration de la caméra arrière ne prendrait pas en charge la liaison de pixels, bien que deux autres appareils photo de 12 mégapixels soient ajoutés au téléobjectif, l’un d’eux étant grand-angle.

Le modèle répertorié est le modèle global en incluant le Exynos 990 en tant que processeur, qui sera également accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage données internes (y compris le système d’exploitation). Les autres caractéristiques sont la batterie de 4000 mAh, l’inclusion logique d’Android 10 en tant que système d’exploitation et le prix approximatif de 847 dollars.

D’un autre côté, le affiche officielle du Galaxy S20 Ultra, le modèle le plus haut de la génération que Samsung commencera à commercialiser sous peu. Dans ce cas, rien n’est révélé qui n’était pas connu, bien que la boîte d’emballage de La version 5G vise à inclure un chargeur de 45 watts qui prend en charge la charge rapide, tandis que les variantes 4G et 5G des modèles standard et Plus apporteraient un chargeur de 25 watts.

Un autre aspect intéressant du Samsung Galaxy S20 est que ils pourraient également apporter dans l’emballage des écouteurs câblés par USB Type-C, depuis que la société sud-coréenne a cessé d’inclure le connecteur jack 3,5 mm classique qui nous accompagne depuis des décennies comme le grand standard pour connecter à la fois les périphériques d’entrée et de sortie audio.

Dans quelques jours, en particulier le 11 février, tous les doutes sur la génération du Samsung Galaxy S20 devraient être dissipés, bien qu’avec toutes les informations publiées, nous ayons peu de surprises. On vous laisse avec l’affiche du Galaxy S20 Ultra, qui montre l’apparence de l’arrière de l’appareil.