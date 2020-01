Amazon franchit à nouveau le billion de dollars après avoir écrasé le trimestre des fêtes avec 87,4 milliards de dollars de revenus – .

Forfaits Amazon en route vers des clients à New York. (Photo . / Taylor Soper)

Les actions d’Amazon ont augmenté de 12% dans le commerce après les heures normales de bureau, après que la société ait dépassé les attentes pour le trimestre des vacances et révélé qu’il y avait 150 millions de membres Prime.

Revenu: Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 87,4 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport au trimestre de l’année précédente. Les analystes attendaient 86,15 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires total pour 2019 a bondi de 20% à 280,5 milliards de dollars.

Breaking: Amazon dépasse 150 millions de membres Prime payés dans le monde après un trimestre record

Profit: Amazon a déclaré un bénéfice par action de 6,47 $, écrasant les attentes de 4,03 $ et en hausse par rapport à 6,04 $ l’an dernier. Le bénéfice d’exploitation de 3,9 milliards de dollars était de 1 milliard de plus que les prévisions de la société.

Stock: Le rapport sur les bénéfices a fait monter les actions au-delà de 2 000 $ jeudi après-midi, alors qu’Amazon franchissait à nouveau le cap des 1 000 milliards de dollars pour la capitalisation boursière. Il a atteint ce jalon pour la première fois en septembre 2018. Il y a maintenant quatre sociétés de technologie américaines d’un billion de dollars: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft.

Perspective: Amazon prévoit des ventes au premier trimestre entre 69 et 73 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation devrait se situer entre 3 et 4,2 milliards de dollars, contre 4,4 milliards de dollars au T1 2019.

Amazon Web Services: L’activité cloud d’Amazon a augmenté de 34% à 9,95 milliards de dollars, avec un bénéfice d’exploitation de 2,6 milliards de dollars, ce qui continue d’augmenter les bénéfices d’Amazon.

Premier: Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, qui a vu sa valeur nette augmenter de plus de 12 milliards de dollars jeudi, a annoncé que la société avait dépassé les 150 millions d’abonnés Prime payés dans le monde après le plus grand trimestre de l’histoire de Prime. Le jalon survient moins de deux ans après que la société a divulgué le nombre de membres Prime pour la première fois, déclarant en avril 2018 qu’elle avait atteint 100 millions de membres Prime dans le monde.

Les revenus des services d’abonnement, qui incluent les abonnements Prime, se sont élevés à 5,2 milliards de dollars, en hausse de 32%.

(Photo . / Kevin Lisota)

Les frais de livraison: Les coûts d’expédition d’Amazon ont explosé ces dernières années alors que la société étend son initiative de livraison en 1 jour lancée en avril dernier. Au cours du quatrième trimestre, Amazon a dépensé 12,9 milliards de dollars pour l’expédition, en hausse de 43%. En 2019 dans son ensemble, Amazon a dépensé 37,9 milliards de dollars pour l’expédition, soit une augmentation de 37% par rapport à 2018.

Le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a précédemment déclaré que la société dépenserait 1,5 milliard de dollars au cours de son quatrième trimestre pour déployer les expéditions en une journée. Jeudi, il a déclaré aux journalistes que les dépenses étaient légèrement inférieures à 1,5 milliard de dollars. “Nous devenons plus efficaces au fur et à mesure”, a déclaré Olsavsky. Il a déclaré que la société s’attend à une pénalité d’environ 1 milliard de dollars en frais de transport au premier trimestre liée à l’initiative d’une journée.

La publicité: La branche publicitaire en pleine croissance de l’entreprise n’a pas de propre catégorie et figure dans la catégorie «Autre». Cette catégorie a généré 4,8 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre, en hausse de 41% par rapport à il y a un an.

Magasins physiques: Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars pour cette catégorie, qui comprend les magasins Whole Foods et Amazon Go. C’est en baisse de 1%.

Lors de l’appel avec des journalistes, Olsavsky a déclaré que le nombre de commandes en ligne effectuées via Amazon Fresh et Whole Foods avait doublé d’une année à l’autre. «Nous constatons beaucoup de succès dans la livraison à domicile d’épiceries, et c’est là que la croissance de Whole Foods a été importante», a-t-il déclaré. Amazon, en octobre, a fait de la livraison d’épicerie un avantage intégré de l’adhésion Prime – ne facturant plus 15 $ par mois ou 180 $ par an pour la livraison Amazon Fresh en plus des frais Prime annuels de 119 $.

Effectif: Amazon emploie désormais 798 000 personnes, en hausse de 23% sur douze mois.