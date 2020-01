Amazon Great Indian Sale 2020 est en direct: voici les meilleures offres et offres

Amazon India a lancé 2020 avec sa première grande vente indienne. Amazon organise la grande vente indienne du 19 au 22 janvier, les membres Prime recevant un délai de 12 heures.

Les membres d’Amazon Prime ont eu un accès anticipé à la vente à partir de midi le 18 janvier. Les utilisateurs qui se sont abonnés à l’abonnement Prime peuvent acheter des offres et des offres exclusives d’une variété de vendeurs dans une multitude de catégories.

Amazon India a également établi un partenariat avec la State Bank of India pour la grande vente indienne. Ainsi, les titulaires de carte de crédit SBI ont droit à une remise instantanée de 10% lors de leurs achats pendant la vente.

Amazon Great Indian Sale 2020: meilleures offres et offres

Amazon Inde offre jusqu’à 40% de réduction sur les smartphones les plus vendus. Il existe également une option EMI gratuite, des offres d’échange et des offres de protection totale contre les dommages.

Les acheteurs peuvent s’attendre à des téléphones mobiles de marques comme OnePlus, Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, LG, Nokia, Realme, Honor, Huawei, 10.or et Coolpad proposés pendant la vente.

Des accessoires mobiles tels que des banques d’alimentation, des casques Bluetooth, des câbles, des étuis et des couvertures, des protecteurs d’écran, des supports et des bâtons à selfie feront également partie de la vente.

OnePlus 7T à Rs 34,999 (Rs 3,000 off)

OnePlus 7T sera à gagner lors de la grande vente indienne à partir de Rs 34 999 contre Rs 37 999 pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il s’agit d’une remise forfaitaire de Rs 3 000, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix.

La variante de stockage de 256 Go a reçu une remise de 2 000 roupies et coûtera désormais 37 999 roupies lors de la vente d’Amazon en Inde.

De plus, Amazon offre jusqu’à neuf mois d’option EMI sans frais ainsi que jusqu’à Rs 7 250 sur l’échange d’anciens smartphones.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro à partir de Rs 13,999

Le champion de milieu de gamme de Xiaomi bénéficie d’une remise pour la première fois lors de la grande vente indienne d’Amazon 2020. De plus, les acheteurs peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 1 000 roupies sur l’échange d’anciens smartphones.

Le Redmi Note 8 Pro est un excellent rapport qualité-prix avec un écran HDR, un système à quatre caméras 64MP, une puce MediaTek Helio G90T, une Alexa intégrée et une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W.

Vivo U20 à partir de Rs 8,990 (10% de réduction supplémentaire)

Vivo U20 est une offre économique avec un écran Full HD + de 6,53 pouces, Qualcomm Snapdragon 675 pour démarrer avec une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W et une configuration de triple caméra qui semble polyvalente sur le papier.

Le U20 est disponible en deux versions – avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à partir de Rs 9,990 et l’autre modèle avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage à Rs 10,990.

Xiaomi Redmi 7A à 4999 ₹ (économisez 1500 ₹)

Le smartphone le plus abordable de Xiaomi, le Redmi 7A, est disponible à 4 999 ₹ lors de la grande vente indienne 2020. Il dispose d’un écran 5,45 HD +, est alimenté par un processeur Snapdragon 439 octa-core avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et dispose d’une caméra arrière de 12 MP . Le téléphone est livré avec une batterie de 4000 mAh.

Apple iPhone XR à partir de Rs 44 999 (64 Go)

L’iPhone XR d’Apple est vendu au détail à 44 999 roupies pendant la vente et c’est une bonne affaire même si vous n’incluez pas les remises bancaires et les offres de cashback supplémentaires. Le téléphone a été lancé pour 74 000 roupies en Inde, il est donc actuellement à son meilleur prix et offre un excellent rapport qualité-prix.

Xiaomi Mi Band 4 à Rs 2,299

Le tracker de fitness intelligent de Xiaomi est désormais livré avec un écran AMOLED couleur, jusqu’à 20 jours d’autonomie, une surveillance cardiaque en temps réel, des cadrans de montre et un tracker d’activité. Pendant la vente, le Mi Band 4 sera à gagner à Rs 2,299. Les utilisateurs de cartes de débit / crédit ICICI peuvent également bénéficier d’une remise supplémentaire de 10%.

OnePlus TV 55 pouces série Q1 à partir de Rs 67,900

La série OnePlus TV Q1 est en vente pendant l’Amazon Great Indian Festival et est au prix de Rs 69,900. Cependant, Amazon offre une remise supplémentaire de Rs 1,500 sur les paiements effectués par carte de crédit SBI et Rs 10,000 cashback comme solde Amazon Pay. Cela réduit efficacement le prix du OnePlus TV Q1 à Rs 58 400.

Le OnePlus Q1 Pro TV, qui se vend généralement à 99 900 roupies, a également reçu une remise de 1 500 roupies sur les cartes de crédit SBI et de 15 000 roupies en tant que cashback Amazon Pay. Cela réduit efficacement le prix du OnePlus TV Q1 à Rs 83 400.