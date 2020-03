Amazon lance le service Prime pour les entreprises en Italie

La plateforme e-commerce Amazon a récemment décidé de lancement également en Italie, après l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, le service Prime pour les entreprises. C’est un service qui, en plus de livraisons rapides et illimitées, permet d’accéder à des outils.

Ces outils permettent d’analyser les tendances d’achat puis de mettre en place des politiques d’approvisionnement. Découvrons ensemble le service en détail.

Amazon lance également le service Prime pour les entreprises en Italie

Gerardo Di FilippoLe directeur d’Amazon Business IT a déclaré: «En accueillant les commentaires de nos clients Amazon Business, nous sommes ravis d’introduire, en rejoignant Prime, de nouveaux avantages qui sont utiles pour les entreprises et qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des entreprises. différents secteurs et tailles. Notre objectif est de les accompagner dans la promotion d’une plus grande transparence dans les processus d’achat, tout en réduisant les coûts “.

En Italie, le service Amazon Business est utilisé à entreprises de toutes tailles, des indépendants aux petites entreprises, en passant par les multinationales appartenant à une grande variété de secteurs. Et encore une fois, les écoles, les instituts et les universités privées, afin qu’il puisse faciliter leurs processus d’achat et, en même temps, améliorer la transparence des opérations d’achat.

Amazon, selon la taille de l’entreprise concernée, a proposé différentes options permettant l’accès de 3 à 10, 100 ou utilisateurs illimités. Nous parlons de livraisons dans une journée ou de payer un supplément même le même jour à une certaine heure et dans une certaine zone. L’achat guidé permet à tous les administrateurs d’un compte Amazon Business d’être en mesure d’identifier les fournisseurs et les produits préférés, les directives lors de l’achat, aident les entrepreneurs à réduire les dépenses excessives. Il a expliqué la plateforme dans une note.