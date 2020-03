Amazon lance un contrôle de la température au milieu des protestations contre l’exposition des employés d’entrepôt au COVID-19 – .

Centre de distribution d’Amazon à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Amazon commencera à contrôler la température des employés dans les entrepôts de New York et de Seattle cette semaine au milieu de l’agitation croissante à propos de l’exposition des travailleurs au COVID-19. Ces inquiétudes ont atteint un point d’ébullition lundi au centre de distribution d’Amazon à Staten Island lorsque les travailleurs ont quitté le travail pour demander à l’entreprise de fermer les installations de désinfection.

Les employés de plus d’une douzaine d’installations Amazon à travers le monde se sont révélés positifs pour COVID-19, y compris un employé au siège d’Amazon à Seattle et un employé d’entrepôt à Kent, Wash. Le virus représente un défi unique pour le réseau d’Amazon de centres de distribution qui alimentent le entreprise de commerce électronique de l’entreprise. Des milliers de consommateurs pratiquant l’isolement se sont tournés vers Amazon pour des articles ménagers, des produits d’épicerie et d’autres produits.

L’augmentation de la demande rend les employés d’entrepôt encore plus critiques pour Amazon que d’habitude. L’entreprise embauche 100 000 employés supplémentaires dans ses centres de traitement des commandes pour suivre les commandes. Le chef des politiques publiques d’Amazon, Jay Carney, a déclaré que la société avait reçu plus de 50 000 candidatures pour les postes dans les premières heures suivant l’annonce.

“Nos employés sont des héros qui se battent pour leurs communautés et aident les gens à obtenir les articles essentiels dont ils ont besoin dans cette crise”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. «Comme toutes les entreprises aux prises avec la pandémie de coronavirus en cours, nous travaillons dur pour assurer la sécurité des employés tout en servant les communautés et les plus vulnérables.»

Amazon affirme avoir mis en œuvre des mesures de sécurité et de désinfection extrêmes dans ses centres de distribution. Les changements incluent le nettoyage intensif, l’annulation des réunions debout, la répartition des postes de travail et des aires de repos, l’étalement des horaires de travail et l’extension des politiques de congés de maladie, selon Amazon. L’entreprise prévoit d’étendre le dépistage de la température au-delà de New York et de Seattle le plus rapidement possible.

Selon la journaliste de ., Sara Ashley O’Brien, plus d’un travailleur de l’usine de Staten Island a été testé positif au COVID-19. Amazon affirme que les cas positifs de COVID-19 ne sont pas liés les uns aux autres et affirme que les employés n’ont pas eu de contact les uns avec les autres. Les employés du site ont été informés des cas confirmés, selon Amazon.

Dans un geste inhabituel, Amazon a critiqué l’employé qui a organisé le débrayage de lundi par son nom. Un porte-parole a déclaré que l’organisateur Christian Smalls avait fait des déclarations qui sont «tout simplement infondées».

“Nous avons entendu un certain nombre de commentaires incorrects de Christian Smalls, l’associé horaire prétendant être le porte-parole sur ce sujet”, a déclaré Amazon. “Monsieur. Smalls allègue de nombreuses choses trompeuses dans ses déclarations, mais nous pensons qu’il est important de noter qu’il est, en fait, en auto-quarantaine de 14 jours demandé par Amazon de rester à la maison avec le plein salaire. ” Smalls a déclaré à . que les entrepôts d’Amazon étaient «des lieux de reproduction pour cette pandémie».

Live at @amazon JFK8 débrayage pour exiger des protections pour les travailleurs et le public pendant COVID-19. Amazon fait passer les profits avant la sécurité # amazonstrike #ProtectAmazonWorkers pic.twitter.com/YRWGu5gx2R

– New York Communities for Change (@nychange) 30 mars 2020

La manifestation à New York ne semble être qu’un début. Les employés de la chaîne d’épicerie appartenant à Amazon Whole Foods prévoient de faire grève mardi pour exiger des protections et des tests plus larges contre les coronavirus. Les organisateurs du groupe Whole Worker demandent aux employés de Whole Foods à travers le pays d’appeler les malades mardi pour exiger un large éventail de changements de politique. Les employés de concert qui livrent des produits d’épicerie pour Instacart ont également quitté le travail lundi pour faire pression sur l’entreprise pour qu’elle fournisse de meilleures protections contre le virus.