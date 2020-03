Amazon lance un fonds de secours de 25 millions de dollars pour aider les chauffeurs-livreurs et les travailleurs saisonniers à faire face au COVID-19 – .

Un chauffeur pour une société indépendante Amazon Delivery Service Partner effectue une livraison à Orlando, en Floride, en février. (Photo . / Todd Bishop)

Amazon a annoncé mercredi qu’il donnerait 25 millions de dollars pour aider son réseau de chauffeurs-livreurs indépendants, de travailleurs d’Amazon Flex et d’employés saisonniers à faire face aux perturbations causées par l’épidémie de COVID-19.

Les travailleurs diagnostiqués avec COVID-19 ou placés en quarantaine pourront demander des subventions du Fonds de secours d’Amazon qui s’élèvent à environ deux semaines de salaire. En dehors du fonds de secours, Amazon offre aux employés diagnostiqués avec COVID-19 ou sous quarantaine deux semaines supplémentaires de congés payés.

Le Fonds de secours d’Amazon accordera également des subventions aux employés et aux entrepreneurs du monde entier qui «font face à des difficultés financières liées à d’autres événements admissibles, tels qu’une catastrophe naturelle, une urgence déclarée par le gouvernement fédéral ou des difficultés personnelles imprévues», a déclaré la vice-présidente principale des ressources humaines d’Amazon, Beth. Galetti, a déclaré dans un article de blog.

En plus d’aider nos communautés et nos voisins à surmonter l’impact économique de Covid-19, nous nous concentrons sur l’atténuation des difficultés financières auxquelles sont confrontés nos employés à temps plein et à temps partiel et d’autres travailleurs. https://t.co/Hk1A3GYSsa

– David Zapolsky (@DavidZapolsky) 11 mars 2020

Le fonds est le dernier effort d’Amazon pour atténuer les impacts économiques et sociaux de l’épidémie de coronavirus à Seattle et au-delà. Mardi, la société a promis de faire un don de 5 millions de dollars aux petites entreprises autour de son siège social de Seattle, qui seront affectées par des milliers de techniciens travaillant au télétravail en réponse à l’épidémie de COVID-19.

Amazon et Microsoft ont chacun fait don d’un million de dollars lundi pour former un nouveau fonds de secours contre les coronavirus en partenariat avec des agences gouvernementales et des organisations à but non lucratif dans la région de Seattle. Amazon et d’autres grandes sociétés technologiques de Seattle se sont également engagées à continuer de payer un salaire normal aux travailleurs horaires qui soutiennent leur siège social, même si leurs heures sont réduites.

Quelques heures avant qu’Amazon n’annonce le fonds de secours, le gouverneur de Washington Jay Inslee a décrété une interdiction des événements dans l’État avec plus de 250 personnes. Washington compte plus de 260 cas confirmés de virus et plus de décès qui y sont associés que tout autre État du pays.