Amazon lance un service de santé virtuel à la demande pour les employés de la région de Seattle – .

Les employés d’Amazon peuvent désormais profiter d’un nouveau service de soins de santé à la demande qui allie médecine virtuelle et visites à domicile / au bureau.

La société a d’abord reconnu le service, appelé Amazon Care, en septembre, et il a été mis en ligne pour les employés et leurs personnes à charge mardi, selon un rapport de CNBC.

Les employés malades peuvent se connecter à une application mobile pour rencontrer une infirmière praticienne en temps réel par SMS ou vidéo. Si l’état ne peut être diagnostiqué ou traité à distance, les employés peuvent demander la visite d’un clinicien à domicile ou au bureau pour effectuer des examens, administrer des vaccins, prélever des échantillons et d’autres tâches courantes.

Amazon Care est l’un des nombreux projets de l’entreprise visant à transformer le système de santé. Les deux plans les plus importants sont Pillpack, la startup de distribution de médicaments qu’Amazon aurait payé 1 milliard de dollars l’année dernière et Haven, la coentreprise de soins de santé du géant de la technologie avec JPMorgan Chase et Berkshire Hathaway qui vise à améliorer les soins de santé pour les employés.