Amazon, les smartphones OPPO peuvent maintenant être achetés

OPPO vient d’atterrir sur Amazon Italie! À partir d’aujourd’hui, il sera possible d’acheter un smartphone OPPO tout en bénéficiant de tous les avantages offerts par l’abonnement premier, y compris délais d’expédition plus rapides par rapport aux Standard, pour recevoir le produit gratuitement à domicile ou chez soi en un rien de temps.

“L’ouverture de la boutique officielle sur Amazon.it est une étape très importante, car elle représente non seulement un moment décisif dans l’expansion d’OPPO sur le marché italien, mais surtout, témoigne du profond intérêt et de la loyauté de l’entreprise envers ce pays et ses consommateurs. Nous continuerons à travailler pour garantir des services et des solutions de pointe aux clients et à l’Italie, en renforçant la structure des ventes et en intégrant l’expérience d’achat dans les magasins physiques et numériques “, a déclaré Li Ming, PDG d’OPPO Italia.

OPPO atterrit officiellement sur Amazon Italie

OPPOil a donc installé sur Amazon, l’une des plateformes de commerce électronique les plus utilisées et les plus populaires au monde, sa propre vitrine virtuelle, donnant aux utilisateurs la possibilité de achetez l’un de vos smartphones dans le confort de votre maison, pouvoir compter sur un service efficace et sûr comme celui proposé par Amazon, en fait.

Actuellement, la boutique en ligne n’héberge pas tous les smartphones OPPO, mais un seul sélection initiale. Plus précisément, les smartphones sont immédiatement disponibles à l’achat OPPO A5 2020, OPPO Reno2 et OPPO Reno 2Z. Cependant, la société a déjà confirmé que de nouveaux appareils arriveront sur Amazon dans les prochaines semaines et que la vitrine sera progressivement mise à jour, jusqu’à ce qu’elle héberge également les smartphones phares de la série Find X2. La boutique en ligne comprendra également OPPO A9 2020 et de nombreux accessoires tels que des housses, des écouteurs sans fil et des câbles.